Lleida: “Esto no es un videojuego que aprietas un botón”

Mercado de fichajes se cierra el 24 de septiembre, actualmente el directivo rojinegro pretende la llegada de al menos un jugador ofensivo.

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

ALAJUELA. La esperada conferencia de prensa de Liga Deportiva Alajuelense (LDA), dejó un sinsabor en cierto sector de la afición. Sin embargo, su director deportivo, Agustín Lleida, tiene clara la conformación del equipo y dejó la puerta abierta a llegada y salida de jugadores.

Gran parte de la expectativa se generó a partir de un anuncio previo de la directiva, donde hablaban de dos fichajes bomba que hoy no son realidad. Pipo, Matarrita y Bryan Ruiz, son tres legionarios rojinegros, que han sonado, sin embargo cada uno tiene su particularidad.

“Son jugadores muy importantes, me gustaría que llegaran a nuestra institución. Bryan está sondeando varias cosas, Geancarlo y Matarrita, es más complicado, tienen equipo”, afirmó Lleida.

Ante una consulta de la prensa, sobre la conformación de la planilla, indicó: “Toda la parte deportiva la llevo yo. Tratamos de traer jugadores que nos sirvan (…) esto no es un videojuego que aprietas un botón y contratas a un jugador. Tienes que ver el presupuesto, lo que hay en el mercado (…) estoy trabajando para incorporar a un jugador en la parte ofensiva”.

La continuidad de Andrés Carevic estuvo sobre la mesa, al menos para la opinión pública, sobre el particular explicó: “Se queda porque después de muchos años hemos jugado dos finales, volvimos a CONCACAF. Su puntaje y efectividad, en el año que ha estado, fue mejor que Hernán Torres en los dos periodos, mejor que Fariña, Wilmer López, Benito Floro, Giacone, Javier Delgado, Nicolas Dos Santos. Sabemos que perdimos dos finales, pero hemos estado ahí”.

Ante la salida de Geancarlo Castro, dijo que se trataba de una decisión técnica, pues tiene una planilla con 24 jugadores en la primera división. La incursión del equipo en segunda división, se debe a una necesidad de mantener en actividad a jugadores categorías inferiores.

Un dato que posiblemente se le escapó al español, es que mensualmente el equipo tiene deudas que ascienden a $97 mil.

En noviembre habrá elecciones en el equipo, sobre lo que pueda ocurrir con su puesto, manifestó: “No es algo que me preocupe, al final soy un profesional del fútbol, sé que no estaré aquí 15-20 años, porque no soy de este país (…) llegará un momento en que me vaya, eso lo marcará el fútbol”.