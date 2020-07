“Nobody’s Love” El nuevo material de Marron 5

ESPECTÁCULOS | Maroon 5, la banda multiplatino tres veces ganadora de un premio GRAMMY®, presenta su último sencillo “Nobody’s Love” . La nueva canción de la banda saldrá con un video musical filmado por el aclamado director de cine, David Dobkin, quien también se desempeñó como colaborador de toda la banda en muchos de sus aclamados videos musicales (“Sugar”, “Girls Like You” y “Memories” – Con una combinación de 7 mil millones de visitas). El video fue filmado recientemente en Los Ángeles en un iPhone con solo Adam y el director presentes.

Maroon 5 e Interscope Records harán una donación a la ACLU del sur de California. También presentarán su nuevo sencillo en The Late Show With Stephen Colbert el 10 de agosto.

Además del lanzamiento de “Nobody’s Love”, Maroon 5 anunció recientemente la nueva ruta para su gira de conciertos de Estados Unidos en 2021, producida por Live Nation. Las entradas para las fechas de la gira 2021 de la banda están actualmente a la venta y su nueva fecha anunciada en el Madison Square Garden saldrá a la venta MAÑANA, viernes 24 de julio a las 10 a.m. Los boletos comprados para la gira 2020 de la banda serán honrados por las nuevas fechas.

Maroon 5 se destaca no solo como uno de los artistas más perdurables de la música pop, sino también como uno de los actos más importantes del siglo XXI. Hasta la fecha, la banda universalmente reconocida de Los Ángeles ha logrado tres premios GRAMMY® y se acerca a 70 millones de álbumes, 328 millones de sencillos en todo el mundo y ha obtenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países. La banda se ganó a los fanáticos y a los críticos por igual con el sonido híbrido de rock / R&B que presentaron en su álbum debut, Songs About Jane y su álbum doble platino, It Won’t be Soon Before Long. Maroon 5 lanzó álbumes de estudio, Hands All Over, que contó con los himnos “Moves Like Jagger” y Overexposed. El quinto álbum de estudio de la banda, V, debutó en el n. ° 1 en la lista de los 200 mejores de Billboard y contó con los éxitos n. ° 1 “Maps”, “Animals” y “Sugar”, ayudando a la banda a establecer un récord para la mayoría de los n. ° 1 de un grupo en el top 40 de la historia de 20 años de la tabla, con 9 en total.

El video musical del sencillo “Sugar”, nominado al GRAMMY, ha registrado un récord de más de 2 mil millones de visitas hasta la fecha. El sexto álbum de estudio actual de Maroon 5, Red Pill Blues presenta el sencillo global “Girls Like You”, que alcanzó el puesto # 1 en el Top 40, el # 1 en Adult Pop, el # 1 en el Billboard Hot 100 por siete semanas consecutivas.

La pista también reclamó la posición # 1 en iTunes y Spotify, al tiempo que acumuló más de 1.13 millones de transmisiones de Spotify y más de 2.78 mil millones de visitas de YouTube / VEVO y se convirtió notablemente en el video más visto en VEVO en 2018. El sencillo más reciente de la banda “Memories” superó los 800 millones de transmisiones de Spotify y acumuló más de 500 millones de visitas a Youtube.

Adam Levine y la banda han dado más de 120 conciertos en más de 30 países con la asistencia de más de 2,500,000 fanáticos.