Presupuesto extraordinario contempla ₡90 mil millones para Bono Proteger

“No hay que tenerle miedo a la gente que genera plata”, Pablo Heriberto Abarca.

Dolanescu interpuso acciones legales por “cercenarse su opinión” el jueves pasado.

SAN JOSÉ. El proyecto estrella del gobierno para auxiliar a los ciudadanos afectados por la pérdida de empleo o reducción de jornadas laborales, tendrá una inyección de capital, tras la aprobación del presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa.

Se trata de ₡90 mil millones, que según el Ejecutivo, permitirá otorgar 200 mil bonos adicionales, con dinero proveniente del INS y la Ley de Combustibles. El Bono Proteger, lanzado el pasado 9 de marzo, registró hasta mediados de este mes, más de 960 mil solicitudes, de las cuales, se habían otorgado un poco más del 50%.

La votación en segundo debate del expediente 22.080, Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el año 2020, tuvo el visto bueno con 49 votos a favor y 1 en contra.

Entre los cambios hechos al proyecto, previo a su aprobación, está la reubicación de partidas en el Poder Judicial, obligatoriedad a instituciones para subejecutar el 10% del saldo disponible de su presupuesto, con excepción de los entes que atienden la emergencia.

Las municipalidades y las Instituciones de Desarrollo Humano, fueron excluidas de recortes. A las Asociaciones de Desarrollo se les devolverá recursos rebajados. Se dejó claro también el congelamiento de plazas, en algunas entidades, y se restringe el uso de mil millones de colones al Incofer.

También, se establece que se pagará parte de una enorme deuda del Gobierno a la CCSS (₡42.800 millones provenientes del BID). Se destinarán ₡3 mil millones para el régimen no contributivo, se incorporan ₡75 mil del INS para Bono Proteger, entre otros.

Uno de los parlamentarios que llamó la atención, sobre la necesidad de avanzar en otros temas que permitan mover la economía, fue el diputado Pablo Heriberto Abarca (PUSC): “No hay que tenerle miedo a la gente que genera plata, si eso es lo que sostiene al Estado; obviamente tiene que ser justo, con reglas claras (…) esas son las discusiones que esperaría podamos sostener, y no una trasnochada agenda de impuestos, y no negarse a revisar el aparato Estatal”.

Por su parte, el alajuelense Dragos Dolanescu (PRSC) expresó que interpuso acciones legales, tras afirmar que en el primer debate (jueves 23 de julio) se “cercenó su opinión”.

El único opositor al proyecto de ley, fue el diputado provincial Erick Rodríguez Steller (independiente), quien manifestó: “Yo no puedo aprobar un presupuesto que es un mero maquillaje, no hace ningún recorte histórico”.

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que la rebaja neta al presupuesto nacional, será de ₡195 mil millones y no ₡328 mil millones como inicialmente lo planteó el gobierno.