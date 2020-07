¿Quién es ella?

#solidaridadempresarial

Ella es Yamileth Ugalde Montero, moncheña de cepa y propietaria de Yami’s Cakes.

Mujer de amplia y franca sonrisa, ella es de esas personas que te saca del aburrimiento rápidamente con una de sus ocurrencias. Porque es sencilla de noble corazón, ella siempre tiende la mano a quien lo necesite sin dudarlo.

Quienes la conocen sabrán que ha sido una madre ejemplar a la que le tocó parir a dos varones, pero Dios le regaló un gran corazón donde cabía alguien más. Le tocó llevar enaguas y a veces pantalones, gracias a ello esos dos muchachos hoy son su orgullo, porque supo educar hombres de bien, hechos y derechos.

Su debut en el mundo de la repostería surge de unas rosquillas que la hicieron famosa entre sus familiares y amigos. ¡De verdad deliciosas! Contando con el tiempo suficiente se decidió un día a montarse en un emprendimiento, lo primero que hizo fue creer en ella misma. Después empezó un proceso de capacitación, acudiendo a los profesionales en el área para aprender más y a sacarle provecho a ese don que le es innato. Al respecto nos comenta: “esto no ha sido fácil, pero me motivó el apoyo de muchas personas a mi alrededor, personas muy queridas que confiaron en mi sueño, me animaron y hoy he logrado aprender mucho al lado de los especialistas en el área de pastelería y repostería artesanal. Atiendo todo tipo de eventos y me gusta que cada detalle sea único y especial y me queda claro que cada día tengo algo nuevo que aprender”

Yami´s Cakes es una empresa formal afiliada a la Cámara de Comercio de San Ramón

Yami’s Cakes está presente en los mejores momentos de sus clientes: el momento de partir EL QUEQUE. Desde un cup cake hasta un hermoso queque de bodas Yami pone todo su empeño, arte, creatividad y corazón para que salga justo como el cliente lo desea; pero sobre todo se encarga de manera especial de que su materia prima sea de la mejor calidad. Así es ella sencilla pero muy exigente con sus productos. De los que por cierto goza de mucha aceptación por parte de sus consumidores y desarrolla además una peculiar línea de repostería “solo para adultos”. A esta mujer empresaria la creatividad le sobra no lo dude.

Yami, fue invitada a participar en un grupo de mujeres empresarias al que entró con ciertas dudas, pues en algún momento llegó a pensar que no estaba preparada para algo así, pero ¡qué va!, ella tiene una capacidad de adaptación y un espíritu sorprendente, así que “echó pálante”, como suele decir, y hoy por hoy es una de las integrantes de este grupo al que aporta mucho conocimiento, picardía y sin lugar a dudas mucho entusiasmo.

“Me siento muy agradecida con la vida, para mí los años no son más que números, me siento con mucha energía, considero que lo importante es la actitud que tomemos ante cada circunstancia de nuestra existencia” finalizó Yami.