A partir de hoy y hasta el 9 de agosto, 1350 vacantes le esperan en la feria de empleo virtual UAM

Ingreso y navegación digital será por medio de un link que llevará a los participantes al sitio web exclusivo para la feria.

Se contará con 57 empresas de distintos sectores y servicios.

La inscripción y participación en esta feria será totalmente gratuita.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

EMPLEO | La Universidad Americana (UAM), de la mano de su Centro de Empleabilidad y Seguimiento del Egresado, en conjunto con elempleo.com, llevan a cabo una feria de empleo virtual gratuita, del 3 al 9 de agosto de 2020, donde participarán alrededor de 57 empresas con más de 1350 puestos vacantes.

Durante toda esta semana, los interesados tendrán la oportunidad de ingresar a la plataforma y aplicar en cualquier momento, ya que estará habilitada las 24 horas y allí podrán registrar su currículum, mediante una cuenta de correo electrónica válida.

“Los únicos requisitos que se necesitan es que sean personas mayores de edad y tengan su currículum actualizado. Una vez inscritos en la plataforma, podrán aplicar a las vacantes de su interés, a través de los filtros que estarán habilitados” comentó Melvin Cordero, director del Centro de Empleabilidad y Seguimiento del Egresado UAM.

Esta iniciativa surge, en un momento, donde la coyuntura nacional lleva a que las instituciones apoyen iniciativas y proyectos vinculados a tareas de inserción e intermediación laboral, adaptándose al contexto y condiciones de salud, ya conocidas.

Entre los puestos figuran ocupaciones operativas, técnicas, administrativas, así como de servicio al cliente, call center bilingües, profesionales, semi calificados, mandos medios, ventas, industriales, entre otros.

“En UAM y desde nuestro Centro de Empleabilidad, generamos acciones que tengan impacto social en nuestro país. Es importante que nuestra población estudiantil y el público en general se sienta apoyada por nuestra Universidad” amplió Cordero.

Según datos de elempleo.com, empresa aliada al (CE&SE), entre mayo y junio de 2020, las profesiones de mayor demanda laboral, fueron para personal capacitado en Administración, Ingeniería en Sistemas, Informática, Industrial, así como Contabilidad, Banca y Finanzas, y Mercadeo.

Las empresas que formarán parte de esta feria virtual son: Amazon Support Services, Lonza, Detektor, Sykes, Pozuelo, Bimbo C.R, Concentrix, Acuity Knowledge Partners, Grupo Coris, Grupo STT, Manpower, Centro Educacional Escuela Católica Activa S.A, Grupo Syntepro, PANDATECH S.A., Teleperformance, Importadora Almacema S.A., The Payroll Company TPC S.A, People Partner Latam S.A., Istmo Center, Crux Consultores, Pizza Hut Costa Rica C.R., Conectividad PTS, Consulting Services Faquisa, SYNNEX, Westcon Comstor, Royal School, GRUPO BOUTIQUE CINCO ESTRELLAS, Accenture, Automercado, Hospimedica S.A., DEL ORO S.A., Object Technology Solutions, Inc., Deloitte, Cargill, Papa John´s, DXC Technology. Cabletica, Right People, Plycem Construsistemas Costa Rica, Lion Resources S.A., Doris Peters y Asociados.

Las reclutadoras interesadas en los perfiles y currículums de los participantes se encargarán de comunicarse directamente, por lo que es importante que todos los datos de contacto estén actualizados y sean válidos.