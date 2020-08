Billie Eilish estrena nueva canción y nuevo video ‘my future’

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS | “Escribimos esto al comienzo de la cuarentena. Es una canción que es realmente muy personal y especial para mí. Cuando escribimos esta canción, era exactamente dónde estaba mi cabeza – esperanzada y loca en reflexión y crecimiento. Pero recientemente también ha adquirido muchos nuevos significados en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo, ahora espero que todos puedan encontrar el significado en esto para ustedes mismos”, dijo Billie en un correo electrónico a sus admiradores.

Escrito y grabado en Los Ángeles durante el encierro, y producido por su hermano FINNEAS, ‘my future’ de la ganadora multi Grammy® de 18 años precede a sus anteriores trabajos – Grammy ® Galardonado álbum debut ‘When we all fall asleep, where do we go?´ Y el lanzamiento en 2020 de su tema oficial de James Bond de ‘No time to die´.

El video musical oficial bellamente animado que acompaña a este lanzamiento, fue creado por el artista australiano Andrew Onorato.

Míralo aquí:

El 2020 comenzó con Billie Eilish ganando 5 GRAMMY en la entrega de los Premios GRAMMY® en enero, donde obtuvo el premio a Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Vocal Pop.

En febrero, Billie subió al escenario con su hermano FINNEAS para ofrecer una interpretación entusiasta de The Beatles “Yesterday” en la 92ª entrega de los Oscar. Más tarde ese mes, lanzó su canción oficial de James Bond, aclamada internacionalmente, “No Time To Die”. Llegó marzo, y la sensación pop global estaba lista para embarcarse en su primera gira mundial, pospuesta en Norteamérica, ya que el país entró en bloqueo.

De vuelta a casa, aislada en Los Ángeles, con más tiempo y espacio en sus manos, “my future” es el producto de una joven segura, que entra en juego, mientras contempla lo que está por delante, lo que significa un nuevo capítulo para la adolescente icónica.