Chesca une fuerzas con Pitbull y Frankie Valli para presentar “Te Quiero Baby (I Love You Baby)”

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS | Después del lanzamiento exitoso con Static & Ben El y Pitbull, “Subelo (Further Up),” Chesca regresa con más fuerza con su nuevo sencillo, “Te Quiero Baby (I Love You Baby)” que será todo un acontecimiento al lado de Pitbull y el legendario Frankie Valli.

El tema es una nueva versión/interpolación del icónico éxito “Can’t Take My Eyes Off You”, grabada por el memorable Frankie Valli en 1967.

Chesca y Pitbull han colaborado anteriormente y juntos tienen una química increíble tanto en sus producciones musicales como en sus presentaciones en vivo.

Chesca tiene actualmente más de 12 millones de visitas a su canal de YouTube. En Instagram 160 mil seguidores y en la plataforma del momento, Tik Tok, 150 mil seguidores con 2.2 millones de “likes”.

Pitbull tiene más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 9 billones de visitas en YouTube y 8 millones de seguidores en Instagram. Este año, el éxito icónico “Can’t Take My Eyes Off You” de Frankie Valli gano nueva popularidad y ahora se utiliza en la red de TikTok.

“Te Quiero Baby (I Love You Baby)” entra con fuerza y seguramente la gente reconocerá este ritmo popular.