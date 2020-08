“El mensaje de mis obras, es aquel que el espectador sienta”

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

Arte y Cultura | La pintura, especialmente la acrílica, también el dibujo artístico, fusionados con el pincel del artista palmareño Luis Elizondo dan como resultado excelentes obras, que según el pintor cada quién percibe un mensaje diferente y personal.

“Cada persona lo interpreta diferente, de acuerdo con sus emociones del momento, a sus experiencias con el concepto de la obra”, menciona el artista.

Luis es vecino de Zaragoza de Palmares, y asegura que su afinidad por el arte es desde siempre, además considera que tanto el pueblo palmareño como ramonense le ha brindado un gran apoyo.

“Desde siempre me ha fascinado el arte en general, pero me gusta mucho la pintura y especialmente la acrílica, también el dibujo artístico, entonces hago una combinación, dibujo con el pincel.

En la Galería de Arte de las Fiestas de Palmares, siempre que he participado, me ha apoyado APAC (Asociación Palmareña para el arte y la Cultura), me dan un lugar de buen tamaño para exponer mis obras, como dicen en Palmares me “chinean”, así como los demás compañeros expositores. En general, en la zona de Occidente he recibido mucho apoyo, especialmente en San Ramón, pues, muchas personas se han apuntado a recibir mis lecciones de pintura”.

La técnica de pintura que más le gusta es la acrílica, “es más noble en el sentido de que, como es a base de agua, es mínima la contaminación, no tiene olores fuertes, no ocupa disolventes dañinos y lo mejor, seca muy rápido; se pueden hacer veladuras, efectos de textura, aplicar pastas para formar relieve y no tener que esperar que seque para continuar”.

Volviendo al tema de los mensajes a través del arte, don Luis, explica un poco el simbolismo de una de sus obras: la gallina, y cómo es el proceso de inspiración e imaginación antes de plasmarlo en el lienzo.

“Mi obra de la gallina representa a una gallina con pollitos y la actitud de ella es de protección, de alerta; el espectador puede interpretar esa escena de muchas formas y no siempre coincide con lo que estaba sintiendo cuando pinté.

Siempre escucho el “susurro”, la gente le dice inspiración, que me dice y forma en mi pantalla mental, la obra, de seguido encuentro las referencias, fotografías, obras de colegas sobre el concepto. Por ejemplo, estoy en el parque y aparece una ardilla y corre a mordisquear una fruta, la veo como lo disfruta y esa escena se convierte en una obra y ¿cuál sería el posible mensaje?, que se debe disfrutar cuando estamos comiendo.

Mi arte es transmitir en la obra el gusto, el cariño, la tranquilidad, sin carreras para terminarla, el detalle del pelo o las plumas, el movimiento de las hojas, es decir, se pintó con pasión. Hay que pintar disfrutando el momento”, explica el artista.

Actualmente, el palmareño también trabaja como diseñador gráfico y da clases de pintura a domicilio y a grupos en diferentes lugares que se formen. Así mismo realiza obras por encargo para los amantes del arte que disfrutan tener en su casa una de sus obras.

Si desea contactar a Luis para adquirir sus trabajos, o bien, recibir sus clases lo puede hacer mediante el número telefónico 6194-8770.

“Para iniciar en las lecciones de pintura, no importa si ya ha pintado o no saben cómo, la idea es pintar y disfrutar haciéndolo; tampoco la edad es un obstáculo para hacerlo”.