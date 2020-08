INA: certificación no presencial en inglés, la nueva normalidad

INA reconoce oficialmente los conocimientos, destrezas y actitudes alcanzados por la persona, independientemente de la forma en que estos han sido adquiridos.

NARANJO. Previo a la emergencia sanitaria en nuestro país, la modalidad de certificación en inglés a distancia no existía en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Hoy, la realidad es otra.

La mañana de este viernes, la institución educativa informó que inició desde marzo y por primera vez, a la fecha, suman 1372 personas (787 mujeres y 585 hombres) que han obtenido esta certificación en las diferentes regiones del país.

Uno de ellos es Gabriel Blanco Cruz, joven de 20 años y vecino de San Juan de Naranjo, quien culminó su proceso: “Aprendí inglés en el colegio, pero no tenía nada que lo certificara, ahora con esta certificación del INA me permitirá ser más competitivo en la búsqueda de trabajo. Agradezco mucho al INA por la oportunidad y al docente Freddy que siempre me ayudó a sentirme cómodo y hasta me daba realimentación sobre lo que podía mejorar”.

El objetivo primordial de esta acción, es justamente la empleabilidad. Esta modalidad forma parte del proyecto gubernamental Alianza para el Bilingüismo. El Servicio de Certificación del INA reconoce oficialmente los conocimientos, destrezas y actitudes alcanzados por la persona, independientemente de la forma en que estos han sido adquiridos, permitiéndoles así obtener una certificación que es reconocida por los empresarios de los sectores productivos.

“Ha implicado un reto importante para nosotros los docentes, pero nos ha permitido flexibilizar la atención y nos ha hecho ser más creativos para ayudar a las personas, permitiendo llegar a más gente que antes no entendía o conocía este servicio”, indicó el docente de inglés, Freddy López, del Centro Regional Polivalente de Naranjo.