Juan Carlos Chavarría: el artista de las armas de fuego

Por Carlos Javier Jarquín | Escritor y poeta | caarlosjavierjarquin2690@yahoo.es

“Sueña con un mundo de amor y paz, y lo haremos realidad”. John Lennon (1940-1980)

Hablar con artistas, emprendedores, visionarios y promotores del arte, cultura y paz siempre es encantador. “En pleno siglo XXI, la paz no está presente en todas las naciones. Terrorismo, conflictos armados, tensiones entre potencias económicas, un panorama desolador y que causa muertes y sufrimiento”.

Representantes de la Fundación Transformación en Tiempos Violentos, en el Congreso Brasileño de Psicología en Sao Paulo. De izquierda a derecha: Sr. Orlando Sotela, Director de Arte y Miembro de Junta Directiva, artista Juan Carlos Chavarría, Presidente y Director General y el escritor Andrey Ramírez, Coordinador de Literatura de la Fundación.

A continuación comparto parte de una charla que tuve vía telefónica, con mi amigo, el artista plástico, emprendedor y visionario costarricense Juan Carlos Chavarría. Director de la Fundación Transformación en Tiempos Violentos, con la que promueve un mensaje de paz, desarme y transformación positiva, usando el Arte para generar profundos cambios en las personas, las sociedades y el Mundo.

En esta entrevista hablamos de sus inicios, como artista, gestor artístico-cultural y promotor de la paz, también nos cuenta de los simpáticos resultados que ha venido logrando desde que inició con este ejemplar proyecto, su historia es digno de respeto y leal admiración.

Acertadamente recuerda; “he utilizado casi una tonelada de trozos de armas de fuego destruidas en diferentes proyectos de Arte, transmutando estos objetos en obras inspiradas en valores humanos, con el fin de generar conciencia sobre reducir el gasto armamentista e invertir en salud, educación y cultura”. En este enlace en resumen nos habla de su fabuloso e incomparable trabajo artístico:

Eres el creador y director de la Fundación “Transformación en tiempos violentos”, en sí, ¿Cuál es la misión y visión de esta fundación?

Juan: –Primero que nada, agradezco el espacio y entrevista amigo Carlos Jarquín. Así es, es un honor que se me encomendará esta gran labor por lo positivo, por la transformación. Nuestra Misión es promover la Transformación Positiva, en todo sentido: desde armas que generaron muerte, en Arte, privados de libertad en Artistas, personas sin esperanza en positivas, de un Mundo pro Guerra, a uno amoroso, solidario y pacífico. Nuestra Visión es llegar a ser la más grande institución mundial en la promoción de la paz, el desarme y la transformación.

¿Cuando iniciaste a emprender este proyecto cuáles fueron los primeros obstáculos que se te presentaron?

Inicié hace casi 10 años, cuando tuve la idea de hacer arte con trozos de armas de fuego decomisadas por la policía y destruidas por la Dirección de Armamento del Ministerio de Seguridad de Costa Rica, me donaron casi 15 kilogramos de trozos de armas y con ellas empecé la primera pintura con partes de armas que se hubiera hecho, la titulé “Hora Zero: Esperanza”, tardé casi un año en terminarla y en el 2012, viajé a una Exposición Internacional en Cusco, Perú.

Al regreso, el Ministerio me donó cerca de 400 kilogramos de partes de armas más, para la creación de la Colección Transformación en Tiempos Violentos, conformada por 21 pinturas, inspiradas en valores humanos, porque creo que la pérdida de valores es lo que nos tiene al borde del caos. Debemos recuperarlos, enseñarlos a los niños y jóvenes y vivirlos coherentemente.

Desde un inicio, uno de nuestros grandes obstáculos ha sido el dinero, y la falta de patrocinios, sin embargo, siempre hemos podido avanzar, con la ayuda de personas y empresas.

Hemos hecho más de 30 exposiciones en Costa Rica y muchos eventos promoviendo la paz y el cambio. El hablar de transformar estos objetos, nos llevó a crear la Fundación Transformación en Tiempos Violentos y con ella, otras causas para transformar todo, empezamos a trabajar en las cárceles con privados de libertad, en las comunidades de riesgo, con niños y jóvenes, etc.

¿Qué tal han sido los resultados?

Los resultados han sido maravillosos, hemos llegado a miles de personas con nuestro mensaje, tocado el corazón de cientos de personas que beneficiamos directamente, sembrando la semilla de transformación, en cárceles, en comunidades, en la sociedad costarricense y trascendiendo nuestras fronteras en eventos en EEUU, Brasil, México y otros. Sin embargo, pensamos que estamos empezando, porque hablaremos de resultados cuando bajen los presupuestos militares y se invierta en educación, en salud, en cultura, esa es nuestra causa, y no pararemos, ni un segundo, en alcanzarla.

¿Qué te impulsó hacer obras pictóricas con trozos de armas?

Cuando decido dedicarme de lleno al arte, lo hago con la convicción de que cada obra generara conciencia. Me reúno con un amigo en la Universidad para la Paz y me entero que se destruían armas de fuego en el país.

Tiempo después, un joven toma el arma de su padre y termina asesinando a la directora de su Colegio, algunos medios de comunicación, hicieron una Campaña de desarme voluntario y ahí estaba el ingrediente que me faltaba, hacer algo para disminuir la violencia. Así surgió la idea de hacer Arte con trozos de armas, para generar una gran conciencia transformadora.

“Hora Zero: Esperanza” fue la primer obra de 21 obras, ésta se presentó en Cusco, Perú en el 2012. ¿Brevemente háblame de esta obra y de esa presentación en el extranjero?

“Hora Zero: Esperanza” fue la primera obra pictórica, la primera pintura, hecha con trozos de armas en el Mundo, y fue un aprendizaje en todo sentido, tardé poco más de un año trabajando en ella, fue un conejillo de indias, para probar y experimentar.

Llegó la invitación para la VII Bienal Euroamericana de Artes Visuales en el Museo de Arte Contemporáneo de Cusco en Perú, cuyo tema era la Paz, una noticia maravillosa, por la oportunidad que significaba para la difusión de la propuesta que recién comenzaba. El viaje fue de poco más de dos meses y sin duda abrió las puertas para lo que vendría.

Eres protagonista de promover la paz y el arte, a través de tu filosofía le has cambiado la vida a muchos, ¿Qué sensación percibes cuando admiran y aplauden este proyecto?

Sí, con nuestro mensaje, hemos tocado el corazón de personas, es maravilloso, pero el cambio lo hace cada uno, no podemos meternos en la mente de nadie y decirle como actuar, indicamos caminos, tratamos con humanidad, damos oportunidades, el resto, cada quien lo construye y trabaja.

Me toca ser la cara y liderar esto, pero tengo claro que esto no es por mí, es por los que vendrán, si reconocen, admiran o aplauden lo que hacemos, lo agradezco en el alma, pero no dejo que nada me saque de foco. Hemos avanzado, pero te repito, estamos empezando, falta tanto por hacer, que no hay tiempo para triunfalismos.

¿En resumen háblame de dos acontecimientos importantes que han marcado un antes y un después en tu vida: El joven que asesinó con un revólver a la directora del colegio y el nacimiento de tu hija?

A ese muchacho le tocó estar en ese momento histórico, lamentable que tan joven viviera una experiencia como esa. Creo que nada es casualidad, todo lo que ha sucedido en mi vida es como un dominó, donde una cosa me lleva a otra. Creo que este chavalo no podría comprender, cómo un error en su vida, provocó en mí el detonante para crear algo tan positivo. Y esa es la magia de la transformación, de algo negativo, renace todo, se escribe otra historia.

Mi hija, mi reinita, María Fernanda… Cuando nació cambió todas mis perspectivas, nunca había sentido un amor tan puro, perfecto, capaz de motivar e inspirar una lucha por dejarle un mejor Mundo. En su carita veo a los niños del planeta, a las futuras generaciones, a los que merecen nuestro esfuerzo por cambiar y construir un futuro mejor.

Has visitado cárceles a dar charlas motivadoras. ¿En algunas de estas visitas te han contando alguna anécdota que haya conmovido tus sentimientos relacionado con lo que promueves?

Durante los últimos cinco años he ido todas las semanas a muchos centros penitenciarios, empecé sólo con un Taller de Arte en la Reforma, el Centro Penal más grande de Costa Rica, y ahora es todo un grupo de profesionales voluntarios en muchas áreas que vamos varios días a la semana, somos un equipo de transformadores que llevamos luz en medio de las tinieblas.

Tenía unos 4 meses en la Reforma, como algo normal, me aprendí los nombres y los llamaba a cada uno por su nombre, un día, al finalizar el taller, uno de ellos me dijo: “Profe, usted sabe que es el único que nos llama por el nombre… aquí nos llaman por el apodo o por el apellido, pero nunca por el nombre”.

Otros desean sumarse al equipo al salir, y hablarle a los más jóvenes para que no cometan los mismos errores y perder 30 años en una prisión.

En incontables países del planeta muchos líderes políticos se destacan por hacer inversiones en distintas clases de armamento de guerra, se olvidan de invertir en salud, educación, arte, cultura y turismo ¿Qué le sugieres a esos “líderes”?

Costa Rica es un pequeño país, donde el único general de la Historia, que después de ganar la guerra, abole su ejército, ese paso visionario, cambió todo. Visualizo Centroamerica como la 1er Región del Mundo Libre de Ejércitos, nuestros países no los necesitan, es momento de quitar esos enormes costos e invertir en nuestra gente.

El trabajo que hacemos busca generar conciencia en los gobernantes para erradicar ejércitos, adquirir menos armas, y destruir muchas de las existentes, y en los que las fabrican, para que dejen de hacerlo y vuelquen sus negocios a cosas positivas, el cambio no se logrará con imposiciones o prohibiciones, se dará porque la Humanidad logrará estados de conciencia elevados.

Eres creador del Programa Arte por el Cambio. ¿A qué publico está dirigido este taller?

Este Programa nació para usar el Arte como un instrumento de generación de conciencia y cambio, actualmente estamos en varias cárceles de Costa Rica y en algunas comunidades de riesgo, pero pretendemos llevarlo a todas las cárceles y comunidades, así como a indigentes, adictos, indígenas, etc, en toda América Latina.

¿Qué requisitos se necesitan para integrarse como voluntario?

El único requisito que pedimos es que sean proactivos y con ganas de ayudar. No tienen que ser artistas, pueden ser pensionados, estudiantes, o personas que deseen compartir conocimientos. Hay mucho que hacer, así que todos son bienvenidos.

ART for CHANGE

Estas realizando un festival artístico, “ART for CHANGE”, de qué se trata?

Tenía pensado un Gran Festival Internacional para cuando tuviera listos los murales con trozos de armamento militar pesado, integrando a miles de artistas de todo el Planeta, con el fin de levantar un grito por la paz y el cambio.

Apareció el “Covid-19”, y nos ha llevado a adelantar el Gran Festival ART for CHANGE, al ver la necesidad de la gente, llevamos Arte, amor, solidaridad y proyectos para muchísimas familias, donde devolvamos la fe y la esperanza.

¿Cuál es el objetivo y la misión del mismo? ¿Donde se realizará?

La misión de ART for CHANGE es llevar positivismo a todos, promover la creación artística, reconectar a la gente, usar el arte para nutrir la parte mental, emocional, psicológica, en medio de todo esto.

El Festival nace en Costa Rica y se llevará a cabo en muchísimos países. el Movimiento será muy fuerte y llevaremos el Arte a todos los rincones del Orbe.

El año pasado fue la inauguración del Mural “No nos callarán” Monumento Conmemorativo del 35 Aniversario del Atentado de La Penca. ¿Me gustaría que en síntesis nos diera una descripción de esta obra?

“No nos Callarán” es un mural hecho con casi 300 kilogramos de trozos de armas en la fachada del Colegio de Periodistas y hecho para conmemorar el 35 Aniversario del atentado de La Penca, el 1er atentado terrorista contra la Prensa en el Mundo.

Esta es una obra con un tremendo simbolismo… en ella se observa una gran pluma, símbolo del periodismo, esa pluma que escribe la historia y que nunca deberá ser callada.

¿Cuál es su principal mensaje?

Es el primer mural hecho con esta cantidad de trozos de armas, y hace un llamado a la búsqueda de la verdad, por la cual muchos periodistas en el Mundo son perseguidos y asesinados, siendo una de las profesiones más peligrosas. Y también sobre la verdad de lo que sucedió en La Penca, un atentado, aún hoy, impune.

¿Qué invitación espacial le tienes a los empresarios; políticos, artistas, maestros, padres de familias, líderes religiosos, atletas, promotores culturales, escritores, poetas, periodistas y medios de comunicación, nacionales e internacionales?

A todos, los invito a sumarse, Necesitamos las manos de TODOS, hay muchísimo por hacer, se necesita que los empresarios apoyen económicamente, que los Gobiernos respalden, los artistas sumen sus talentos para hacer miles de proyectos, los periodistas para difundir todo, cambiando el amarillismo por lo positivo, los maestros para hacer una gran transformación educativa, y los demás, se necesita de toda la Sociedad Civil.

Los invito a ver y compartir esta conferencia, en síntesis hablo de mi trayectoria artística:

Síntesis biográfica

Juan Carlos Chavarría Chorres (n. 1974) San José Costa Rica. Graduado en Administración Hotelera, Administración de Negocios y Licenciado en Mercadeo. Empresario en diseño gráfico y diseño de sitios web. Pintor autodidacta, Artista Plástico, Creador y Director de la Fundación Transformación en Tiempos Violentos.

Juan Carlos, desde siempre sintió la vocación artística, mostrando desde muy pequeño habilidades para el dibujo y la pintura, pero no es hasta el 2003 cuando decide dedicarse a su gran pasión: el Arte. Su obra destaca por su vigor y colorido, así como por las fuertes texturas y los acabados que realzan en sus óleos. Actualmente sus obras se encuentran en diferentes colecciones privadas de Costa Rica, América del Sur, EEUU y Europa.

Este connotado artista ha recibido muchos reconocimientos, por mencionar algunos:

Conferencista para TEDx Sabana, Hotel Crown Plaza Corobicí. (2019)

Nombrado Caballero de la Noble Orden de Bernardo de Gálvez en Acto Solemne en Hotel Herradura, San José, Costa Rica. (2019)

Reconocimiento por la preservación de la cultura y las tradiciones de la Universidad Católica de Nueva España, Miami, EEUU. (2019)

Nombramiento como Miembro de The American Society of Diplomacy and Political Science. (2019)

Nombramiento como Socio Honorífico de la Real Sociedad de Armígeros de España. (2019)

Reconocimiento Ministerio de Justicia y Paz por Aportes de la Población Privada de Libertad, San Rafael de Alajuela, C.R. (2019)

Nominado en 2016 al Premio Internacional Madanjeet Singh por la No-Violencia y la Tolerancia de UNESCO. (2019).

Reconocimiento entregado por el Ministerio de Seguridad Pública en el 64 Aniversario de la Fuerza Pública por la Campaña de Paz y Desarme del Proyecto Transformación en Tiempos Violentos, Auditorio Nacional, San José, Costa Rica. (2013)

Artista Invitado a la VII Euroamericana Cusco, Perú, 2012 (Participan más de 50 países de Europa y América y seleccionaban solamente 4 artistas por país). (2012)

