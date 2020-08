Piden firma presidencial de ley aprobada en la Asamblea

Prórroga para el nombramiento de los representantes de los Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ) y la Asamblea Nacional (ANPJ).

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

SARCHÍ. El martes anterior se aprobó en segundo debate un proyecto de ley presentado por la diputada provincial María José Corrales, en el que se establece, entre otros, una prórroga para el nombramiento de representantes ante los Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ) y la Asamblea Nacional (ANPJ).

Con esta ley (Exp. 22.079), se deja sin efecto un proceso del CPJ para nuevas designaciones, pues se estableció que la documentación de las personas interesadas solo puede enviarse vía correo electrónico siempre y cuando se cuente con firma digital. La otra opción es hacerlo por Correos de Costa Rica

“Esto dificulta el proceso porque no hay seguridad de que los documentos lleguen completos o incluso no lleguen. Si el presidente la firma antes del 31 de agosto, se evitará seguir ese proceso, y se prorrogan los nombramientos ya existentes. No se pone en peligro la participación de las juventudes. Por eso la presión de nosotros”, aseguró Steven Burgos, presidente del Comité de la Persona Joven de Sarchí, asambleísta de la ANPJ y presidente del TIE – ANPJ.

En el enlace anterior, publicación del CPJ, apertura del período de inscripciones para la conformación de la ANPJ. Ante la emergencia del covid-19 los CCPJ consideran riesgoso no lograr los nombramientos a tiempo.