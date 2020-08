Smile el nuevo álbum de Katy Perry

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS | El nuevo álbum de Katy Perry, Smile, fue lanzado el pasado 28 de agosto por Capitol Records. Rebosantes de resiliencia y gratitud, las canciones nacieron del viaje personal de Katy a través de tiempos oscuros, como explicó ayer en una entrevista con NPR “Morning Edition”.

Puedes ver su nuevo video, “Cry About It Later”, dirigido por el animador / ilustrador británico SykoSan, el divertido clip reinventa cuentos clásicos como “Cenicienta” y “Drácula”, cambiando las tornas de sus homólogos masculinos. Katy compartió videos alternativos de “Never Really Over” y “Harleys in Hawaii” a principios de esta semana y continuará revelando un nuevo video todos los días mientras celebra el lanzamiento de Smile.

El 27 de agosto, Katy y Postmates se unieron a World Central Kitchen para donar comidas de Tender Greens a la Iglesia Bautista Good News en Los Ángeles. Postmates está lanzando una edición especial de “The Receipt” y ofrece entrega gratuita para los fanáticos este fin de semana.

La semana pasada, Katy estableció un récord cuando su sencillo “Firework” fue certificado 12x Platino, marcando la canción más certificada por una artista femenina principal en la historia de la RIAA. La canción fue uno de los cinco sencillos del álbum de platino 8x Teenage Dream, que se lanzó hace 10 años.

Los fanáticos encontrarán ediciones exclusivas en vinilo de Smile ofrecidas por Walmart y Target. El vinilo Target es azul cobalto translúcido e incluye “High On Your Supply”, que es una pista extra exclusiva de Target, además de una nota de voz de Katy. El vinilo de Walmart es de un impresionante rojo rubí. Una edición en CD con una cubierta lenticular y un disco de imágenes están disponibles exclusivamente en la tienda de Katy.

En el período previo al lanzamiento de Smile, Katy compartió varias canciones del álbum, incluida la canción principal más “Daisies”, la certificación Gold “Never Really Over”, “What Makes A Woman” y “Harleys In Hawaii”. Recientemente habló con Associated Press y, para un artículo de portada de la revista People.