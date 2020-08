Tres artistas palmareños obtuvieron estímulo económico del programa Becas Creativas del MCJ

Proyectos palmareños fueron elegidos entre más de mil participantes a nivel nacional.

Seleccionados recibirán un monto máximo de ¢600 mil colones, en un plazo de tres meses.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

PALMARES | Ante la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, el Ministerio de Cultura y Juventud hizo una convocatoria extraordinaria de “Becas Creativas”, estímulo económico para personas de todo el territorio nacional que deseaban desarrollar proyectos culturales.

El objetivo de las “Becas Creativas” es apoyar el quehacer cultural mediante el financiamiento de proyectos que promuevan la capacitación, la investigación, la producción y la gestión cultural en beneficio de las comunidades.

Aproximadamente se postularon 1093 proyectos, de estos, se seleccionaron 518 beneficiarios a nivel nacional.

Wilmer Oconitrillo es uno de esos 518 artistas que recibieron la beca, Oconitrillo que se desarrolla como escritor y cuentacuentos presentó su propuesta “Cuentos históricos del valle que es mi hogar”, que se compone de tres cuentos que el artista escribirá, además de narrarlos y finalmente presentarlos en una producción audiovisual.

“Se me ocurrió que podía escribir, por medio de la investigación, algunos cuentos sobre Palmares, hay muchísimas cosas de Palmares que el mismo palmareño no conoce…Pese a que el palmareño es muy localista no conoce de la historia de su cantón”, explicó el escritor.

Oconitrillo considera que con su proyecto “Las futuras generaciones tendrán, en este caso, un documento virtual al que puedan recurrir y observar de manera entretenida historia del cantón (…) en este caso son videos que van a quedar para la posteridad. Escribir y en este caso crear la parte audiovisual, para mi es motivador en el sentido de que también me moriré algún día y llegarán niños, llegarán jóvenes que tendrán acceso a esa información y me verán contando una historia de cómo era Palmares hace 60, 70 años”.

Otro de los proyectos favorecidos es el Lizzeth Moreno Chavarría de 51 años, quién fue elegida por su propuesta “Cultura y Movimiento Caribeño”, que busca sensibilizar y educar a los participantes de su proyecto, sobre la riqueza cultural que la etnia negra ha aportado a Costa Rica, aunado al hecho de aprender un estilo de baile distinto, como lo es el Calypso Limonense.

“Con este estímulo no solo valoro el aporte económico, vital en estos tiempos de incertidumbre laboral, sino que también tengo la posibilidad de dar a conocer la Cultura Afrodescendiente y pues, es un honor ser seleccionada porque justo el taller da inicio en el mes de agosto, mes de la Afrodescendencia”, mencionó la bailarina Folclórica.

De igual forma, el talento del músico Ruben Gölcher, y su proyecto “Memoria de la Canción Palmareña” lo hicieron merecedor del beneficio. Gölcher, es músico independiente, además ha adquirido conocimiento en otras áreas como marketing digital, fotografía y diseño.

“He llevado cursos de producción audiovisual y aún los llevo incluso acabo de ganar una beca para un curso de Desarrollo de Producción Audiovisual, esto me llevó a querer caminar este proyecto por esa área y hacer un rescate de la tradición musical Palmareña por medio de la grabación de esas manifestaciones, más específicamente canciones que retraten el vivir del pueblo de palmares de antaño y ahora. El proyecto en sí es una producción audiovisual de tres cantautores palmareños”, explica el artista.

De esta forma, y en medio de una pandemia, tres reconocidos artistas y gestores de cultura, dejarán un legado al pueblo de Palmares.