Alajuela: Recolectarán residuos no tradicionales el próximo fin de semana

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

ALAJUELA. En cumplimiento de la tercera jornada de recolección de residuos no tradicionales planificada en la localidad, el próximo fin de semana la ciudadanía podrá disponer frente a sus hogares aquellos utensilios que ya no requiere o cumplieron su vida útil.

Durante la primera jornada de recolección se recibieron 192 toneladas, en la segunda fueron 363 toneladas.

Vale destacar que esta labor continuará los sábados y domingos de octubre, en los que se recorrerá por vía pública una ruta establecida a partir de las 4:00 am.

Este servicio no se presta dentro de las alamedas (vías de paso peatonal) ni dentro de los condominios (calles internas no son públicas) por lo que los residuos voluminosos o no tradicionales deben ser dispuestos en el mismo sitio donde colocan los residuos ordinarios no valorizables (basura) para su recolección.

Este servicio es coordinado por la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Alajuela. Se recogerán: lavadoras, refrigeradoras, cocinas, pilas, inodoros, llantas, estañones, televisores, computadoras, latas de zinc, canoas, colchones, sillas, muebles y ollas, que serán retirados en las rutas establecidas por camiones debidamente rotulados.