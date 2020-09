J Balvin es nombrado una de las personas más influyentes del 2020 por la Revista Time

Nominado a cinco Billboard Music Awards.

Es el artista latino más nominado del año.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS | J Balvin fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del 2020 por la Revista TIME junto a sus colegas Bong Joon Ho, The Weeknd, Kamala Harris, Tyler Perry, Megan Thee Stallion, y más.

La noticia llega al mismo tiempo que se convierte en el artista latino más nominado a los Billboard Music Awards de este año con un total de cinco nominaciones. Sus nominaciones incluyen Mejor Artista Latino, Mejor Álbum Latino (‘Oasis’ con Bad Bunny), dos nominaciones por Mejor Canción Latina (“China” con Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, y Ozuna & “No Me Conoce” con Jhay Cortez y Bad Bunny), y Mejor Canción Dance/Electrónica (“Ritmo (Bad Boys For Life)” con The Black Eyed Peas).

Todas estas nominaciones siguen la campaña exitosa del álbum ‘Colores’, el cual estrenó a comienzos de este año solo una semana antes de que se cerrara la elegibilidad para los premios de este año.