¿No sabes qué estudiar?

No abandones tus planes “Elige bien”

Herramientas ayudarán a quienes buscan desarrollar sus proyectos vocacionales

Portales son de acceso gratuito y avalados por el Colegio de Profesionales en Orientación

Con el objetivo de facilitar el desarrollo del proyecto de vida de todas las personas durante la emergencia sanitaria, el Colegio de Profesionales en Orientación (CPO) pone a disposición de los costarricenses, herramientas y portales digitales que pueden visitar para informarse sobre la elección de sus estudios desde la Orientación Vocacional, como parte de las acciones que han venido realizando para la campaña “Elige Bien”.

El confinamiento al que ha estado sometido el país durante los últimos meses, ha generado que muchas personas entren en un estado de incertidumbre, temor, inseguridad, ansiedad y otras manifestaciones psicológicas que propician la no continuidad en la elección de sus estudios o ambiciones futuras.

“Definitivamente es un momento de elevada complejidad. Nadie sabe cuando las cosas van a volver a la normalidad, sin embargo, eso no debe convertirse en una excusa para no tomar una desición sobre el proyecto de vida de cada persona. Más bien es una gran oportunidad de informarse y conocer sobre diversos temas para enfocar su atención hacia donde quiere

dirigir su proyecto de vida” explicó la Mag. Jazmín Ureña Castro, profesional en Orientación.

La Orientación Vocacional no solo se limita en la elección de carrera universitaria, sino que amplía su campo de acción a todo lo relacionado con el desarrollo de los proyectos de vida.

También es una herramienta muy útil para las personas que desean formarse por fuera de lo académico.

“Es una herramienta verdaderamente útil para todas las personas, independientemente del tipo de proyecto al que quieran enfocarse. La Orientación Vocacional es una herramienta a la que todas las personas deberían acceder para conocer sobre sus competencias y habilidades que les van a ayudar a delimitar el campo en el que pueden desempeñarse”,

agregó Jiménez.

Dentro de los espacios o portales digitales a los que puede acudir una persona durante el confinamiento se encuentran:

• Portal digital del Centro de Orientación Vocacional (COVO) de la Universidad de Costa Rica: covo@ucr.ac.cr

• Portal Mi Guía Vocacional del Centro de Orientación Vocacional y Apoyo Educativa (COVAE): https://www.miguiavocacional.com/

• Sistema de Orientación Vocacional Informatizado (SOVI): vocacional.ucr.ac.cr

• Fichas profesiográficas: http://orientacion.ucr.ac.cr/fichas-profesiograficas/

• Apoyos para estudiantes en su elección de carrera: http://orientacion.ucr.ac.cr/apoyoseleccioncarrera/

• Camino a la U: caminoalau.ucr.ac.cr

• El portal del sitio web de CONESUP: http://www.conesup.mep.go.cr/

• Para conocer la oferta académica de las universidades públicas el sitio

es: http://infoues.conare.ac.cr/

• Formación no universitaria: https://www.ina.ac.cr/

• Los colegios universitarios: http://www.cuc.ac.cr/ y https://www.cunlimon.ac.cr/

• Información sobre condiciones del mercado laboral: http://radiografia.conare.ac.cr/

“Elige Bien” es una campaña que busca generar conciencia en la población costarricense sobre la importancia de continuar y priorizar la elección del proyecto de vida durante el confinamiento, siembre bajo la guía y el asesoramiento de las personas profesionales Orientación quienes son las personas debidamente capacitadas para impartir este tipo de

asesoría.

El Colegio de Profesionales en Orientación insta a todas las personas a que no dejen de lado sus aspiraciones futuras y a que se informen por medio de estas plataformas, esto con el objetivo de que las personas aprovechen al máximo el tiempo durante el confinamiento y así conocer aquellas habilidades y competencias que le abrirán paso en diferentes campos.