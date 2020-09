PlayStation 5 estará a la venta el 12 de noviembre a $499

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

“Nos vemos en Noviembre”. Así se lee en la cuenta de Twitter de PlayStation anunciando la fecha de venta del nuevo PlayStation5, con un precio de $499.

Eso sí, este precio es solo para algunos mercados. Para Costa Rica, habrá que esperar a que las tiendas distribuidoras publiquen los montos.

Lo cierto es que ya se sabe que a partir del 12 de noviembre se puede conseguir la consola más reciente de Sony en Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Para el resto del mundo, la consola se conseguirá a partir del 19 de noviembre.

Sony ofrecerá una edición digital que costará $399.

Con la nueva consola, también llegan juegos de lanzamiento exclusivo como Spider-Man: Miles Morales y Demon’s Souls.

Los suscriptores de PlayStation Plus tendrán una colección de juegos como God of War, Uncharted 4, Bloodborne, The Last of Us y Detroit: Become Human.