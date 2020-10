“Ponete una mascarilla en tu corazón también”: campaña busca recolectar medio millón de mascarillas para población desprotegida

Campaña busca que las personas en condiciones más desprotegida en el país tengan acceso a mascarilla.

Por medio de una iniciativa ciudadana que apela al amor al prójimo para proteger a los que más lo necesitan.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

SALUD | “Ponete una mascarilla en tu corazón, también” busca entregar más de 500 mil mascarillas. Por medio de donaciones y recolecciones los organizadores buscan suplir de protección a las personas con recursos económicos limitados en el país.

“Muchas personas deben salir a trabajar diariamente, pero sus ingresos no les permiten tener la protección adecuada ante el virus COVID 19” comentó Elliot Coen, empresario activista integrante del equipo organizador que promueve la campaña.

La campaña incluye recolección de mascarillas, telas y fondos para comprar las que se necesiten. Para facilitar la logística se han habilitado las cuentas de Coopecaja y del Museo de los Niños, instituciones activistas de la iniciativa para que las personas puedan apoyar a los más desprotegidos con donaciones para comprar mascarillas. La repartición de los kits de protección se hará por medio de la Cruz Roja en las zonas más vulnerables del país.

El movimiento es iniciativa de un grupo de costarricenses, con una genuina preocupación por brindar protección a la población y buscar unir a Costa Rica en una cruzada (causa) para proteger a los desprotegidos.

Además, este proyecto genera empleo en costureras y maquilas de mascarillas en el país para fomentar la reactivación de grupos afectados.

Dentro de los organizadores están el Dr. Alvaro Salas, Ex Presidente Ejecutivo de la CCSS, la ex Primera Dama de la República, Gloria Bejarano, la ex diputada y ex viceministra, Alicia Fournier, el ex Ministro de Ambiente y Tecnología, Dr. Edgar Gutiérrez, la Dra. Nora Chaves, el periodista Eugenio Herrera, y los empresarios Elliot Coen y Jorge Vilaplana. Las instituciones que acogen la iniciativa son la Cruz Roja de Costa Rica, Coopecaja y el Museo de los Niños.

La primera donación ya fue hecha. Coopecaja como aliado estratégico de la campaña realizará una donación de 5.000 mascarillas como impulso inicial al cumplimiento de los objetivos de la campaña.

Los miembros de la organización instan a otras empresas, personas e instituciones a unirse a esta causa común que busca el bienestar de muchos costarricenses para juntos combatir esta pandemia.

Coopecaja abrió cuentas en colones y dólares para que todos los interesados puedan hacer su aporte mediante transferencias, depósitos, SINPE o en sucursales físicas. El Museo de los Niños también tiene cuentas en las que se pueden hacer las donaciones:

CUENTAS DE COOPECAJA

Colones CR22082001011004579042

Dólares CR85015201001048765045

CUENTAS DE MUSEO DE LOS NIÑOS

Banco de Costa Rica CR72015201001018536005

Banco Nacional CR77015104710010025958