Sharon Abarca lanza su nuevo sencillo “Sofá”

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

La cantante griega, Sharon Abarca, promociona su más reciente sencillo Sofá, disponible para escuchar en todas las plataformas digitales.

“Esta canción significa mucho para mí en este punto de mi carrera, porque ha sido un trabajo de muchos años, en el que vengo construyendo una imagen y un sonido que me caracterice. Es de las cosas más difíciles de un artista: crear un sello y estilo. Esto ha sido un resultado de muchos años de búsqueda, de pruebas y errores, hasta que llegó Mañana –mi primer sencillo- y ahora Sofá, que dan con la esencia de lo que quiero transmitir”, comentó Abarca.

El percusionista José María Piedra -del grupo Isla Tambor, en el que Abarca es la vocalista- y el guitarrista Gerardo Porras, formaron parte de la grabación del sencillo. “Me siento honrada y feliz de contar con ellos para la musicalización de este tema”, agregó Abarca.

La inspiración detrás de este sencillo llegó un día, cuando Abarca estaba sentada en el sofá de su casa y se puso a pensar en todas las historias que le habían pasado allí, con sus abuelos, las noches de película e, incluso, conversaciones y discusiones con su pareja.

Una frase que Abarca resalta en su sencillo es “la única opción es intentar”. Ella explica que “es una frase muy importante para mí porque, desde pequeña cuando empecé a cantar, he sido muy persistente. Cuando participaba en los festivales de creatividad, quedé tres años consecutivos en segundo lugar. Lejos de rendirme, le puse muchas ganas hasta que logré el primer lugar a nivel nacional”, dijo.

Algunas de las cosas que le gustaría intentar son practicar boxeo y aprender sobre actuación. Además, dice que le gustaría dedicarle más amor al baile. “Iniciando Tu Cara Me Suena (TCMS) dije que no bailaba nada y sigue siendo cierto, pero algo pasó y me ha gustado muchísimo aprender a bailar”, concluyó.

Cuando termine su participación en TCMS, sus planes son seguir haciendo música y hacer una transmisión en vivo para presentar, en un concierto, este nuevo sencillo.