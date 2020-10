Una lección

Desde que era niña, quise hacer del mundo un lugar mejor. Donde el trato sea justo, sin importar tu condición. Una experiencia que viví me ayudo a descubrir un mundo nuevo de trabajo donde aprendí, crecí y reí. Nunca fue mi enfoque, ni mi primera elección, pero conforme los días pasaron fui cambiando de opinión, ¡Oh! Tanta experiencia, tanto conocimiento, sin embargo, solo fluyen cansados y en silencio. Les ayudé a romper la rutina y a hacer las cosas diferentes, los resultados fueron sonrisas y ser “viejitos” más independientes Juegan siempre lo mismo, como si fuera la primera vez. Se sientan a hablar contigo con muchísimo interés. No es viejo quien pierde su cabello, o reduce su andanza. Si no quien pierde su última esperanza. Genesis Cuellar Soto, Estudiante de Educación Especial y del TC-505 “Estrategias para la promoción de la salud mental desde un enfoque de derechos humanos”, 2020. Correo electrónico: geecuellar96@gmail.com.

