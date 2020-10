Alajuela tiene la mejor zona franca de Latinoamérica

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

ALAJUELA. Los reconocimientos a la Zona Franca Coyol (ZFC) no son algo, pues tiene muy bien ganado su prestigio, por cuenta de varias distinciones. Esta vez, fue nombrada por la revista The European de Thompson Reuters, como la Mejor Zona Franca de América Latina.

Igualmente, está posicionada en el puesto #7 del Top 10 de zonas francas en el mundo, confirmado por fDi Intelligence, una herramienta de monitoreo de la publicación especializada en inversiones fDi Magazine.

Además, The European de la editorial Thompson Reuters, le otorgó el The Most Innovative Free Zone del año y Mejor Centro de Negocios de Ciencias de la Vida y Manufactura Avanzada en la región de América Latina.

“Refleja la visión de sus socios, la calidad del trabajo de sus colaboradores y la propuesta de valor que tiene logrado con el tiempo. Coyol es un pilar fundamental para Costa Rica en su capacidad de competir a nivel mundial por el interés de las empresas del sector de Ciencias de la Vida y atraerlas para que vengan e inviertan en nuestro país”, expresó el CEO Carlos Wong.

Actualmente, ZFC ofrece empleo a más de 16 mil personas. Es nuestro país, es el parque líder en exportación de dispositivos médicos alcanzando $2.071.760 millones en 2019. Ese monto, representa el 58% de las exportaciones dentro del segmento manufacturero del Régimen de Zona Franca.