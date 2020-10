Ateniense emprende proyecto para construir blocks hechos de material reciclado

Joven busca apoyo a través de la plataforma Go Get Funding para recibir donaciones y empezar su proyecto.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

Ricardo Quesada es un productor audiovisual, vecino de Atenas, que sueña con emprender un proyecto para construir blocks hechos de material reciclado y, de esta manera, apoyar a la comunidad de Montezuma.

La meta para comenzar el proyecto es lograr la cifra de $2.000, para comprar moldes y la máquina que comprime el material reciclado, como plástico, lata y alumnio, para crear los ladrillos.

Quesada cuenta que esta idea, que lleva por nombre Ecommonbric Project, nació en enero y que, aunque tenía dudas, ha contado con el apoyo de una amiga estadounidense, Emily Boyer, quien es la jefa de Common Goods Networks, una organización que apoya a aquellos que tienen ideas para apoyar el desarrollo de las comunidades.

Para lograr la cifra de $2.000, Quesada creó una cuenta en la plataforma Go Get Funding, un espacio para que voluntarios donen sus dinero a proyectos y dar ese impulso a emprendedores que desean marcar la diferencia.

“Fue Emily la que me motivó y me empujó. Nunca he hecho algo así y estaba inseguro. Ella fue la que me motivó a seguir adelante. Si no fuera por Common Goods Network, no estaría enfocado en este proyecto”, expresó Quesada.

El proyecto inicial era construir calles en Montezuma con estos blocs ecológicos, pero “estamos replanteando el enfoque porque queremos desarrollar cercas y ciclovías”.

La razón por la que desea desarrollar este proyecto en Montezuma es porque, según asegura, tiene un fuerte vínculo con esta comunidad y la Asociación de Desarrollo, además de que ha notado la necesidad del lugar pues “muchos de los caminos no tienen ni asfalto”, dijo.

Quesada sabe que emprender en tiempos de pandemia ha sido muy difícil, sin embargo, ha contado con el apoyo de Ernesto Avilés, un vecino de Atenas y arquitecto, quien le asesora en temas de ingeniería. También tiene el apoyo de Yeilyn Jiménez, vecina de San Ramón, quien es especialista en carreteras.

Para lograr este proyecto, Quesada pretende contratar personas de Montezuma que se unan para desarrollar el plan y, de esta manera, reactivar la economía local. “Con muy poco se puede hacer muchas cosas”, concluyó.