COVID 19, aislamiento y virtualidad: ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores?

Por Denis Aguilar Carazo: | Estudiantes de Odontología y Educación Especial, UCR | Estudiante del TCU-505 Estrategias para la Promoción de la Salud Mental desde un Enfoque de Derechos Humanos

Denis Aguilar: en memoria de mi abuela

Durante lo que llevamos del 2020, el país y el mundo en general, ha estado siendo impactado por una crisis que duele no solo en el bolsillo, si no también en nuestra salud mental. Se habla mucho del sector laboral, de la parte académica y estudiantil, pero ¿Qué hay de los adultos mayores en tiempo de pandemia? Pues se mantienen acá y esta pandemia los afecta de igual manera o incluso peor que a nosotros, los llamados “jóvenes”.

Hablando por teléfono, con un vecino de 85 años, me contaba cómo estaba enfrentando él esta crisis. Hizo mención a algo muy interesante y cito textualmente lo que dijo: “En esta pandemia yo me siento solo, más de lo normal, y además me da miedo que me dé eso y no la cuente”. Con esas palabras caí en la realidad de que el abandono a los adultos mayores no es algo que está sucediendo ahora por el tema del aislamiento social producto del virus, si no, que es un problema que viene atravesando esta población desde mucho tiempo atrás. Este señor, me comentaba que se sentía más solo y además sin poder defenderse de la ausencia de su familia; ya que ellos aprovechaban esta situación de escusa para hacer el abandono más evidente.

Creo que durante esta época de crisis he tenido un acercamiento cada vez mayor con esta población, a diferencia de otros, que les sirvió de excusa para distanciarse aun más de sus familiares adultos mayores. Otro ejemplo que puedo traer a discusión son los múltiples comentarios que hemos recibido en los talleres que brindamos a los adultos mayores desde el TCU. Todos coinciden en algo “conforme pasan los días, aumenta la incertidumbre y la soledad”; con esto podemos ver que la pandemia afecta, no solo por la incertidumbre del ¿Qué pasará?, sino también, porque problemas que se venían dando desde antes se intensifican

Así que, respondiendo a la pregunta del título “¿Qué pasa con nuestros adultos mayores?”, la obvia respuesta es que ahí están, ahí siguen y ahí seguirá; unos acompañados, unos solos y unos ahora más solos que antes. Es por este motivo y muchos otros no mencionados, pero igualmente importantes, que los invito estimados lectores a acompañarlos, y no, no me refiero a incumplir con las normas y ponerlos en riesgo de salud por el virus, si no, me refiero a estar presentes en sus vidas, una llamada, un mensaje o al menos una carta; hagámoslo ahora que están con nosotros ya que luego puede ser demasiado tarde. La excusa de no visitarlos u olvidarlos para cuidar su salud física, esta logrando poner en riesgo su salud mental.