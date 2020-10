Cuéntame Un Cuento, más allá de Naranjo

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

NARANJO. Las dificultades propias de la realidad que enfrentamos, no impidieron que la programación cultural y de entretenimiento que organiza el gobierno local continuara. Pese a la imposibilidad de llevar a cabo proyectos como Naranjo Canta, surgieron novedosas propuestas.

“Hoy les voy a contar algo, siendo honesta, tenía mis dudas al respecto; porque es que esto de la virtualidad no es lo mío, y aunque con la pandemia todo se reduce a veces a una pantallita, el tema de encender la computadora para hablarle a la cámara, no es algo que me inspire confianza”, con estas palabras, Mari Murakami inició su intervención frente a una computadora que la conectó con cientos de personas a través de Facebook Live.

Ocurrió el 14 de octubre anterior, como antesala de Los Duendes. Cuento que cobró vida en la voz de la actriz nacional, durante la segunda entrega de Cuéntame Un Cuento; proyecto municipal que los miércoles de cada semana llevará a la virtualidad, más allá de las barreras terrestres, Historias de Ultratumba en octubre, Grandes Clásicos durante noviembre y Cuentos de Navidad en diciembre.

Esta dinámica de lectura narrativa es conducida por la gestora cultural, Ana Beatriz Campos. Durante las primeras dos semanas, se dedicó a un especial de Leyendas Ticas y se contaron: El Cadejos, El Temor, La Bruja Zárate, Los duendes y la Segua, con la participación de invitados como el cuenta cuentos Wilmer Oconitrillo, Jeoudy Villalobos y las actrices nacionales Alondra Elizondo y Mari Murakami.

La tercera semana de octubre se tenía prevista la lectura de un cuento de Gustavo Adolfo Bécquer; posteriormente, continuar con autores como Edgar Allan Poe, Shakespeare, Hans Cristian Andersen, entre otros.

“Todos los cuentos se suben en línea para que las personas los puedan descargar y leer junto al programa, o tenerlos para otro momento y compartir en familia. Esta iniciativa busca incentivar la lectura, crear cultura, conocer diferentes autores y ser un entretenimiento educativo en casa”, informó Erika Barrantes, periodista de la Municipalidad de Naranjo.

Cuéntame Un Cuento se transmite todos los miércoles a las 6 p.m. por Facebook Live en la página de la municipalidad. En sus dos primeras entregas tuvo un alcance cercano a las 6.500 personas, únase usted también.

*Fotografía: Alondra Elizondo, actriz oriunda de Naranjo, interpretando a doña Pepa.

**Nota publicada inicialmente en nuestra edición impresa de octubre.