El valor de las carreteras para el turismo

La infraestructura turística es definida clásicamente como las instalaciones y las instituciones en un destino turístico, en términos sencillos son los servicios básicos en general y servicios básicos turísticos básicos en particular. Para el tema que nos ocupa, no nos referiremos a las instituciones: autoridad nacional de turismo, oficinas de información turística, etc. Aquí y ahora, nos interesa ahondar la exposición en las instalaciones que permiten que se haga turismo y de entre todas ellas, aeropuertos, hoteles, restaurantes, telefonía fija y celular, asistencia médica (altamente reconocida en estos tiempos), etc., nos interesan las carreteras y ahora veremos por qué.

Es un hecho que, si hay un atractivo turístico o simplemente un atractivo que motiva la visita, lo más importante es poder llegar a él. Los medios son muchos: en avión si el destino es un país, también se puede llegar a un país en barco, en tren, en automóvil y hasta caminando como en el caso de lugares fronterizos; en el caso de las llegadas por tierra, las carreteras son la infraestructura dispuesta para el acceso a los destino turísticos y debe ser mínimamente transitable durante todo el año, tener señalización para no perderse y debe pasar por lugares relativamente seguros, es decir, no sería segura si pasa por un lugar donde hay actividad paramilitar, guerrillera, muy estrecha y con precipicios, etc.

El tema de las carreteras es muy importante en estos tiempos de pandemia. El lector quizás no haya reparado en una noticia cuyo origen es España y que une la temática de la carretera y los turistas. Resulta que para el verano europeo, los turistas españoles, apenas lograron la desregularización de la libertad de circulación y que planearon sus vacaciones, optaron por la renta de campers y antes de que las vacaciones comenzaran formalmente, ya no había campers para alquilar, las rentas iban desde las dos semanas hasta el mes de agosto entero.

El motivo de esta decisión y elección, responde a la situación que se vive. Con transporte propio se evitan los contactos en estaciones de trenes o buses, incluso aeropuertos para vuelos locales, se evita contacto con otras personas que comparten espacios como los mencionados y en vehículos de transporte; se miden las distancias no solamente en referencia al destino sino a los servicios médicos/asistenciales en caso de emergencia. Se preparan los alimentos y se los consumen en la unidad o en un espacio adaptado fuera de la unidad o en lugares que disponen de mesas al aire libre, servicios higiénicos y hasta duchas (estos dos últimos muchas veces dispuestos dentro la misma unidad de transporte). En conclusión, este medio de transporte responde a las necesidades y a la prevención que se requiere para evitar contagio del virus de esta primera mitad de siglo.

Además, sepa el lector que los “pronosticadores” del futuro próximo, ya han señalado dos situaciones en la próxima reactivación del turismo, viajes internos o turismo local y desplazamientos cortos (se entiende que aunque la frontera esté a poca distancia, será mejor no cruzarla por clausuras debido a rebrotes o altos contagios y las consecuentes dificultades para repatriaciones.

Entonces, ¿qué tienen que ver las carreteras? Muy fácil, la reactivación del turismo local/ nacional está condicionada en ciertos destinos a que se haga un buen mantenimiento de carreteras, a que se las mejore con señalización, asfalto, paraderos, asistencia en carretera 24hrs, iluminación, etc.

Sería no actuar inteligentemente si algunos destinos interesados en la reactivación no se preocupan de las carreteras porque ya se ha dicho, será la forma de llegada de los posibles turistas locales y si las carreteras no están en condiciones adecuadas, dejarán pasar una oportunidad que hoy por hoy, no es para crecer sino para subsistir.