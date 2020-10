Hospital de San Ramón incorpora nuevo procedimiento para pacientes de vascular periférico, la arteriografía de CO2

Buenas noticias

SAN RAMÓN. EL hospital Carlos Luis Valverde Vega actualmente cuenta con dos especialistas de vascular periférico que atienden a pacientes de San Ramón, Palmares y Zarcero, como parte de las mejoras se implementó un nuevo procedimiento dentro del hospital, que es complejo y pocos hospitales a nivel nacional lo tienen, llamado arteriografía de CO2.

El mismo se utiliza en los pacientes que se presentan con lesiones en los pies, especialmente los pacientes diabéticos y puede deberse a un problema en la circulación. Cuando se presentan de esta forma, uno de los manejos con los que ya contamos en el hospital de San Ramón es el cateterismo para realizar una arteriografía e intentar reabrir esos canales que se han ocluido, el cual consiste en introducir por dentro de las arterias un medio de contraste, que mediante rayos x se detecta y nos genera imágenes pudiendo observar las oclusiones en las arterias.

Sin embargo, en los pacientes con una lesión renal no se podía realizar el cateterismo ya que este medio de contraste al ser nefrotóxico podía tener una reacción negativa en los riñones. Sin embargo, el pasado 25 de setiembre se realizó por primera vez en el hospital de San Ramón la primera arteriografía con CO2 (técnica en la cual se utiliza medio de contraste que no lesiona los riñones) logrando abrir una oclusión de la arteria femoral con éxito en una paciente con enfermedad renal que no permitía realizar la arteriografía.

De esta forma, el Hospital Carlos Luis Valverde Vega continúa innovando en beneficio de la población que requiere el servicio de vascular periférico.

Ahora es posible atender a una gran parte de la población de occidente que anteriormente no se podía tratar.

Por la situación del Covid-19 en el hospital solo se están realizando cirugías de pacientes prioritarios, emergencias y oncológicos.

