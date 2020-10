Imaginemos un parque de diversiones con los diputados

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

OPINIÓN. Inauguración-cierre del edificio legislativo. Estira y encoge por el marchamo 2021 y croquetas para gatitos. Eso y más nos dejó la Asamblea Legislativa, en una semana para el olvido, donde lo medianamente sensato, en medio de tanta rareza, fue la propuesta de Eduardo Cruickshank para la construcción de un parque de diversiones en Limón.

En tiempos donde unos y otros aseguran tener la solución a los problemas del país, nos atrevimos a tropicalizar lo que sería un parque de diversiones administrado por los representantes del primer poder de la República. Aclaramos que nuestra única intención es entretener a nuestros lectores y bajarle el tono a las discusiones actuales del país, que nadie se ofenda.

Ese segundo parque nacional de diversiones, bien podría ser llamado “La Tierra Prometida”. Seguramente don Eduardo Cruickshank estará de acuerdo con la designación. En lugar del recordado “está lleno de emociones”, el lema para este nuevo territorio recreativo será un “lleno de mociones y bendiciones”.

El cobro de las entradas estará a cargo de la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC). Misma que tendrá supervisión permanente de una comisión integrada por todos los partidos. Gracias a una propuesta de Paola Vega, por cada kilo de material reciclable que sea llevado a las puertas de Tierra Prometida, los usuarios tendrán un descuento del 13%. Los pagos electrónicos se activarán cuando una serie de estudios y concertaciones de alto nivel así lo permitan.

En la entrada de este entretenido parque, las y los visitantes serán recibidos por el sonido de una melodía del maestro Ricardo Arjona, entonada por tío Daniel Ulate. A cargo de las fotografías estará Carolina Hidalgo, quien también acompañará a quienes gusten recorrer el parque en bicicleta o darse un chapuzón en la piscina olímpica.

La zona de hidratación correrá por cuenta de Erick Rodríguez. Es importante aclarar que las bebidas estarán libres de alcohol. Le acompañará en el cumplimiento de sus funciones, Jon Prendas, quien distribuirá exclusivamente Agua Pura de las Alturas y supervisará que todo el mundo se lave las manos.

Para los más adultos, Tierra Prometida tendrá un área de toros mecánicos de la Ganadería 3X, auspiciada por Pablo Heriberto Abarca. Su respaldo en el área será su compañera de bancada María Inés Solís, quien además ofrecerá mercadería de los Toros del Norte. Si uno de los mencionados se ausenta, María José Corrales no tendrá problema alguno en suplirlos.

El área de pueblo antiguo tendrá una colonial iglesia católica, junto a un recinto con aires de modernismo para una representación cristiana, donde los recibirá de pie la diputada Nidia Céspedes. Tal vez le acompañe Ignacio Alpizar. Tal vez sí, tal vez no, no sabemos. De cerca, pero no tanto, estará el representante de Restauración Nacional, Carlos Avendaño.

En el food court encontraremos un espacio muy especial, reservado para el puntarenense Melvin Ángel Núñez Piña. Un restaurante bajo su administración, ofrecerá de manera exclusiva el Ceviche Pesca de Arrastre. Podrá ser adquirido por quienes logren certificar que son “estúpidos, pero no idiotas”. Con 2.000 colones adicionales, podrán llevar croquetas para gatitos. Muy importante, dicho ceviche pasó la rigurosa prueba culinaria de Zoila Rosa Volio.

La atracción más grande y representativa de Tierra Prometida será la montaña rusa. Por decisión mayoritaria, la bancada de Liberación Nacional tendrá en sus manos este juego, que muy bien representa su accionar en la Asamblea. Un sube y baja de emociones, a veces sí, a veces no.

Estas serán las principales atracciones en el nuevo parque nacional de diversiones; los demás integrantes del primer poder de la República deberán cumplir con labores de entretenimiento, aseo y supervisión. De vuelta a la “nueva normalidad”, lejos de esa Tierra Prometida, solo disponible para unos pocos, recuerde que debemos lavarnos una vez más las manos, usar correctamente la mascarilla y enderezar la espalda.