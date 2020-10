Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

OPINIÓN. En tiempos de “nueva normalidad” donde nada es normal, las ocurrencias también están a la orden del día. En medio del caos y la falta de credibilidad institucional, no faltó quien esta semana se mandara con un “MINCHO PARA PRESIDENTE”. Disturbios en Zapote, la Sele frente a Panamá, Manzanita y UCCAEP en el paredón; todo eso nos quedó para la historia.

El ex futbolista Benjamín “Mincho” Mayorga, otrora ídolo del Saprissa y la Selección Nacional, fue noticia esta semana, al ser captado con las piedras en la mano. Esas que tenían por destino la humanidad de algún oficial de la Fuerza Pública en Zapote. En entrevista con La Teja, explicó el cómo y porqué de su desafortunada reacción y nos regaló una frase con la que bien podríamos titular nuestra columna “Perdóneme, Costa Rica, actué mal, ese no es mi andar”.

En la última semana, el significado colectivo que teníamos de la palabra manzanita cambió por complejo. Algunos más viejos, lo tenían como el apodo cariñosito de Moseñor Arrieta (qdDg); para mortales como yo, era simplemente una pequeña manzana. Pero no, todo cambió a partir del martes cuando las autoridades llegaron con todo a la León XIII, hasta una casa de 5 pisos con ventanas blancas, propiedad de alias “Manzanita”. Como lo dije antes, nada es normal por estos días.

De Manzanita conocimos el martes, día en que nuevamente la Selección Nacional perdió en partido amistoso frente a Panamá. Derrota casi que normalizada por Ronald González, pero no para los registros históricos, pues los canaleros nunca estuvieron por encima del onceno nacional, hasta ahora, bajo la “nueva normalidad”.

Conforme fue avanzando la semana, también bajaron los bloqueos y manifestaciones. La UCCAEP ganó protagonismo por cuenta de su rechazo a la invitación al diálogo del Gobierno, y por el contrario, acercarse al Movimiento Rescate Nacional. Mismo al que el tiempo ha demostrado, no debe tomarse a la ligera, pues a pesar de sus fallas, tiene poder de convencimiento y representatividad para muchas personas en el país.

Un anuncio que hoy es realidad, fue la eliminación de la restricción vehicular los fines de semana. Además, se amplió una hora más, el tiempo en que es permitido circular por las calles del país. Coincidió también con el anuncio de apertura de vuelos comerciales desde cualquier país del mundo a partir del primero de noviembre ¡Que Dios nos agarre confesados!

Cerramos nuestra publicación semanal con Puerto Viejo siendo tendencia en redes sociales. Recuerde que está en juego la fase final del torneo de fútbol femenino. Si van a Netflix, no se dejen embarcar con la recomendación de El halloween de Hubie (último filme de Adam Sandler y sus amigos), la película no es mala, MALÍSIMA. Recuerde también que seguimos en pandemia, así que vaya a lavarse una vez más las manos y no haga feo en la calle.