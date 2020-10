Pesca de arrastre enfrenta a diputados de Liberación Nacional

Además: Aprobaron proyecto que facilita condiciones a las cooperativas para que accedan a nuevos recursos y presten con mejores condiciones.

SAN JOSÉ. Pese a que el proyecto que da luz verde a la Ley de aprovechamiento de la pesca de camarón (conocido como pesca de arrastre) se aprobó en segundo debate el jueves anterior, las discusiones por este tema continuaron este martes en el Plenario.

Carlos Ricardo Benavídez y Karine Niño (fotografía principal), de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), protagonizaron fuertes pronunciamientos en ambos sentidos. Benavídes fue uno de los legisladores que votó a favor del polémico proyecto que ahora pasa a manos del presidente Carlos Alvarado.

“La sostenibilidad no solo debe contemplar la parte ambiental, especialmente si se trata de una actividad pesquera que se realiza en otras partes del mundo y que sí se puede hacer sustentablemente en este país”, manifestó el verdiblanco, justificando su posición, ante la difícil condición social y económica que se vive actualmente en Puntarenas.

“Primero, quiero dejar claro que uno no se puede enojar cuando la opinión pública no le favorece, y que además aquí hay que respetar a los que pensamos diferente. El proyecto evidentemente ya pasó, ahora lo que queda, es si el presidente lo va a vetar o no (…) no es de recibo que se hagan amenazas de manera indirecta, porque los que votamos en contra, hayamos firmado un proyecto de ley”, dijo Karine Niño en respuesta a la intervención de su compañero de bancada.

La flota arrastrera sí pescaría especies que necesitan los artesanales. Los recursos marinos no conocen fronteras ni zonificaciones, no son vacas que respetan una cerca. — karine Nino (@karinenino) October 27, 2020

El cooperativismo es sinónimo de progreso. Al aprobar este proyecto le permitimos a las cooperativas de ahorro y crédito acceder al mercado de valores para financiarse y prestar más recursos a proyectos generadores de empleo, que es lo que Costa Rica urge en este momento pic.twitter.com/qsD5rBGMy2 — María José Corrales (@mariajocc14) October 27, 2020 Aprobado en primer debate el expediente 20.256, Ley Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas

“Hoy los cooperativistas están de fiesta, porque estamos haciendo justicia al darle los instrumentos para poder competir en igualdad de condiciones. Igualdad que sí tienen los bancos privados, hoy les decimos, ustedes van a poder prestar a intereses más bajos a los sectores que representan, gracias a la aprobación de esta ley”, comentó Luis Ramón Carranza (PAC).

También se aprobó en primer debate el expediente 20.715, una modificación de varios artículos de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos.

Aprobado en segundo debate el 21.400, proyecto presentado por Jon Prendas (Nueva República).