Poás, 119 años de historia cantonal

Heibel Rodríguez emitió un discurso con llamado a la descentralización.

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

POÁS. El cantón número ocho de la provincia de Alajuela conmemoró 119 años de historia cantonal. En sesión solemne, el Concejo Municipal recordó aquel 15 de octubre de 1901 cuando así se estableció por decreto y aval del Congreso Constitucional de la Ley No. 14.

Durante la sesión, el alcalde Heibel Rodríguez recordó algunos hechos anecdóticos en vida, de Fidel Rodríguez, primer líder político de la comunidad y precursor del cantonato.

“A través de los años en mi familia se cuenta que Fidel Rodríguez fue mi bisabuelo paterno, que San Pedro de Poás se llamaba San Pedro de la Calabaza. Quería que fuera cantón y trabajó para cumplir su sueño. Viajaba a caballo para hablar del cantonato con el presidente de la República en aquel entonces, hasta la ciudad de San José”, afirmó Rodríguez.

Fueron tiempos en que se debió trabajar arduamente en la construcción de caminos y mejora de trochas hacia Carrillos y Sabana Redonda. Este último, territorio que pertenecía a Sabanilla de Alajuela y fue anexado en el proceso de cantonato.

Rodríguez también recordó otros acontecimientos que evidencian el paso del tiempo. Por ejemplo, los acuerdos registrados en el primer acta del Concejo Municipal (6 de noviembre, 1901), donde se estableció cobrar un colón por cada vaca destazada y 50 céntimos por chancho.

“No puedo más que envidiar aquel Concejo y aquel jefe político, que alguien erróneamente podría pensar que es homólogo del actual alcalde, pero no. Aquellos regidores y aquel jefe político realmente tenían poder, y podían tomar acuerdos que hoy ni pensarlo es posible. En aquella patria incipiente no existía el Estado gordo que hoy tenemos. El centralismo que hoy no nos permite ejecutar de manera pronta tomar acciones de gobierno”, agregó el alcalde.

En contraste, el mandatario puso como ejemplo, su firma a una solicitud de permiso que les permite a nivel local arreglar un camino público, necesario para que Asadas hagan mantenimiento de sistemas de agua potable.

Durante la sesión, también se entregó la Bandera Azul obtenida por la administración municipal.

*Imagen: Primer acta del Concejo Municipal (6 de noviembre, 1901). Leída durante la sesión del 15 de octubre anterior.

**Nota publicada en nuestra edición impresa de octubre.