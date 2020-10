Por tercera vez, Sharon Abarca se adueña del primer lugar en TCMS

La interpretación de Ángela Carrasco, con la canción “Quererte a ti”, le dio su tercer gane en esta temporada del programa.

Sharon Abarca se dejó el primer lugar de la gala 14 del programa Tu Cara Me Suena, tras interpretar a Ángela Carrasco con la canción de 1979 “Quererte a ti”.

“No fue para nada fácil la interpretación, conocía solo el coro. Tuve que aprendérmela desde cero y tengo como tres días para aprenderme la letra de la canción y, por supuesto, la parte de la interpretación para entender lo que el personaje quiere decir con su interpretación. Fue bastante complicado”, comentó Abarca.

Asegura que el gane le tomó por sorpresa pero sí está segura de cuál es la clave para adueñarse del primer lugar en la competencia.

“Yo creo que muchas veces en la vida, y pasa en esto (en el programa), tenemos en teoría las cosas bien. Practicamos el video, la voz y hay algo que siempre se nos olvida trabajar, lo emocional. Yo quise apostarle más a eso, qué estoy transmitiendo y qué es lo que la gente iba a percibir conmigo. Creo que esa fue la clave y lo que me hace sentir más segura en cuanto a mis presentaciones”, agregó.

Esta vez, la Asociación Manos Unidas de Grecia fue la beneficiada con el premio que otorga el programa. Esta asociación es un albergue avalado por el Patronato Nacional de la Infancia.

“Me complace llevar otra vez este dinero a mi pueblo que aprecio muchísimo y eso me hace muy feliz. Sigo trabajando, lejos de sentirme confiada me siento muy comprometida de seguir haciendo las cosas bien, de no bajar mi rendimiento, mi disciplina. Por supuesto, lo hago por mí para crecer pero mi motor son las fundaciones que me necesitan y creyeron en mí para poder ayudarles. Eso es lo que me mueve y me hace superarme todas las semanas”, concluyó la artista griega.

