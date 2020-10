Restricción: Tránsitos no podrán retirarle placas, tampoco perderá puntos de su licencia

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

SAN JOSÉ. El proyecto de ley que suspende el retiro de placas y la pérdida de puntos por incumplir la restricción vehicular sanitaria, finalmente llegó al Plenario, y fue votado en primer debate.

Con 44 votos a favor y ninguno en contra, los legisladores dieron luz verde al expediente 22.134. Mismo que tuvo su pulso político en Comisión, donde se descartó la posibilidad de reducir el monto económico que se debe pagar.

Quien lideró esta iniciativa y dió la lucha para que el costo de la multa se redujera a ₡23.000, fue el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca.

“Intentamos que se eliminara, o se equilibraran los tres castigos. Pudimos eliminar 2 de 3. Ahora ya no le van a bajar la placa, no le van a bajar los puntos. La multa la mantienen en un acuerdo político, algunas fracciones, en ₡107.000, pero bueno, avanzamos y me parece que es importante que le ahorremos trámites a los costarricenses”, manifestó Abarca.

El proyecto de ley pasará a segundo debate el próximo martes 6 de octubre y posteriormente deberá ser firmado por el presidente Carlos Alvarado.