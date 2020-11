Bancos alertan: Cada 37 minutos ocurre un fraude

Modalidades de fraudes electrónicos actuales son el timo de premio, compras por internet o falso funcionario de Hacienda.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

Los bancos se unen en una campaña de prevención para sensibilizar y alertar a la población y evitar que sea víctima de la delincuencia, pues cada 37 minutos ocurre un nuevo fraude.

De enero 2017 al 31 de octubre 2020, se registraron 13. 250 denuncias de diferentes modalidades relacionadas con la ingeniería social. Por ello, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, unieron esfuerzos para lanzar una campaña de prevención de fraudes electrónicos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tiene un registro de 1.963 denuncias en el 2017, 2.795 en el 2018 y para el 2019 recibieron 3.594 por este mismo delito y en lo que llevamos del 2020, al 31 de octubre, se contabilizan 4.898 denuncias.

Esta iniciativa promueve una cultura de seguridad de la información y protección de datos personales, dado que las modalidades de fraudes electrónicos actuales son el timo de premio, firma digital y actualización de datos.

También figuran la llamada de supuesto funcionario de una entidad bancaria y financiera, falso funcionario del Ministerio de Hacienda y compras por internet.

“Con la situación de la pandemia del COVID-19, el tema de las estafas se ha incrementado, porque los delincuentes utilizan nuevas modalidades para tratar de engañar a la población. Es por eso, que la Cámara de Bancos promovió un esfuerzo interinstitucional donde queremos alertar y prevenir al público para que no caiga en el engaño, ni brinde información sensible. Queremos recordarle al público que ninguna entidad bancaria o financiera solicita información de datos sensibles como por ejemplo pines, tarjetas o cuentas bancarias”, comentó el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Bancos, Bernardo Alfaro.

Por su parte, “el Ministerio Público ha trabajado con la policía judicial en importantes y exitosos casos para desarticular organizaciones criminales dedicadas a estafar a un sinnúmero de personas, aprovechándose de la idiosincrasia y cultura de confianza que tenemos en Costa Rica. Pero, aunque logremos identificar a las personas responsables, eso no significa que se vaya a recuperar el dinero. No queremos más víctimas y mucho menos en un momento de recesión económica como el actual, por eso es necesario que trabajemos de manera articulada con las entidades bancarias y la ciudadanía para prevenir el delito. La mejor manera de actuar es siendo cautelosos, que no nos dé vergüenza cortar una llamada, negarnos a dar información y cambiar esa cultura de confianza”, señaló Emilia Navas Aparicio, fiscala general de la República.

“Casitimo” personaje de la Campaña.

La Campaña de Prevención de Fraudes tiene un personaje ficticio llamado “Casitimo”. Este es un hombre de apariencia normal, inofensivo, que trata de ganarse la confianza de las personas, pero que en realidad es un estafador que con una serie de herramientas de ingeniería social engaña a la población.

A través de los diferentes canales de comunicación (redes sociales, pantallas de oficina, correos electrónicos a clientes y cajeros automáticos), las entidades participantes en la Campaña, estarán brindando consejos para prevenir a los ciudadanos sobre los diferentes timos y qué hacer en caso de ser víctima de los delincuentes cibernéticos. El desarrollo de esta iniciativa tendrá una etapa inicial de tres meses.