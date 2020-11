Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

OPINIÓN. Si hay algo en lo que seguramente la mayoría de los habitantes del planeta estaremos de acuerdo, es que el 2020 nos ha regalado una seguidilla de momentos como para llorar. A toda la carga continua de noticias negativas, la última semana se sumó el berrinche presidencial “Made in USA”. Bien lo dijo el Times, “Si no le lloras al 2020, no le lloras a nada”.

Virtualmente, hoy sabemos que el nuevo presidente de Estados Unidos es el demócrata Joe Biden. Resultado que no tiene nada contento al actual mandatario Donald Trump, quien mediante Twitter se mandó con un épico “I WON THIS ELECTION, BY A LOT” (GANÉ ESTA ELECCIÓN POR MUCHO). Esté usted o no de acuerdo con el señor, permítame agregar un vulgar, pero necesario “SÍ HUEVÓN”.

Memorable también fue el “STOP THE COUNT”, con el cual Trump solicitaba detener el conteo de votos. Curiosamente, en Estados donde las tendencias no le favorecen. Irónico que uno de los atrasados sea el Estado de Nevada. Sí, ahí donde están Las Vegas, donde “What happens here, only happens here”. A lo anterior, y sin mucho sentido, yo le agregaría un “SKOL”.

La noticia de la victoria virtual de Biden le llegó a Trump mientras jugaba golf, el sábado en Virginia. Las dudas, los señalamientos y la manera políticamente incorrecta de Trump, nos mantendrá entretenidos los próximos meses. Permítame nuevamente dirigirme a usted, estimada lectora o lector ¿Cómo hace usted berrinche?

Mientras eso pasaba en Yankeelandia, en la República Tropical de Costa Rica, Juan Carlos Bolaños ¿lo recuerda? El empresario implicado en “El cementazo”, quedó en libertad. Bolaños se mantuvo en prisión preventiva, desde el 2017, pero hasta la fecha, no existe denuncia alguna por parte de la Fiscalía General.

A como llovió casi toda la semana, debido a los efectos indirectos de Eta, también llovieron los goles de los equipos ticos en la Liga Concacaf. Alajuelense venció 3 – 0 al Cibao de República Dominicana y Saprissa superó 4 – 1 al Municipal de Guatemala. Con similar comportamiento en el campeonato nacional, los primeros vencieron a cartaguito 4 – 1 y los tibaseños superaron a Pérez Zeledón 4 – 0. Falta poco, falta menos para las finales.

No siendo más, no siendo menos, me despido con el célebre “lávese las manos” y use correctamente la mascarilla, seguimos en pandemia.