Cáncer de próstata, un enemigo silencioso que suma 1.800 pacientes en Costa Rica cada año

Harold Brenes Zúñiga / haroldbrenes@gmail.com

En Costa Rica cada año se registran cerca de 450 fallecimientos por cáncer de próstata, lo que convierte a este tumor en el que ocasiona mayor mortalidad entre pacientes masculinos con cáncer.

La cifra solo refleja una realidad que con la detección temprana, mediante un examen físico o un análisis anual de sangre, puede ser curable en su totalidad.

De acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social, el examen físico y el de sangre son complementarios. Incluso, puede darse el caso de que el examen de sangre esté dentro de los números normales, pero que la palpación física se detecten cambios que eleven la sospecha.

“El examen de sangre demuestra alteraciones en la próstata que pueden ser benignas o malignas, por lo tanto, sólo ese examen no aclara el diagnóstico de cáncer”, señala la institución.

De acuerdo con el urólogo Andrés Arley Vargas, el cáncer de próstata a menudo no presenta síntomas tempranos.

Dr. Andrés Arley Vargas, Urólogo.

“El cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa y en etapas avanzadas es más complicado dotar al paciente de una calidad de vida. Detectado a tiempo, el cáncer se puede tratar y eliminar”, explicó.

De acuerdo con el médico, si en una familia hay antecedentes de pacientes que han tenido cáncer de próstata, es mejor que el hombre comience los exámenes de control para detectar una lesión a tiempo de curación alrededor de los 40 años.

“La primera vez que se reportaron más de mil casos de pacientes diagnosticados con cáncer de próstata fue en 2014. En la actualidad hay más conciencia. En Junio es el mes para recordar la importancia de prevenir el cáncer de próstata”, señaló Arley Vargas.

A este mes se suma que noviembre es utilizado por una marca comercial para invitar a los hombres a buscar información y ayuda médica.

“Esto ayuda a generar conciencia. Estas campañas han hecho que la gente se acerque y permita un diagnóstico más temprano”, indicó el especialista en urología.

Según dijo, aún en el 2020 hay adultos mayores, principalmente en zona rural, quienes no se someten a controles por un tema de tabúes, mitos, miedo y hasta machismo.

“Solo quien ha vivido este cáncer sabe lo difícil que es”

Abel Vargas Salazar es ingeniero civil, vecino de Curridabat, y a sus 63 años puede decir con propiedad “soy un sobreviviente de cáncer de próstata”. Él asegura que solo quien ha pasado por esta enfermedad sabe lo que realmente se vive.

¿En qué momento comenzó a sospechar o sentir síntomas?

A mis 54 años empecé a tener una orina lenta y hacer esfuerzo para orinar. Trabajaba en una institución pública donde había medico de empresa. Ahí llevaba un control más seguido de exámenes. En uno de esos la doctora me envío el antígenos prostático, empezó a salir alto y eso se repetía en varias ocasiones. Entonces la doctora llevo a un profesional en tacto rectal y me sometí a uno y resulto que el indicio se confirmaba otra evidencia que la próstata no estaba bien.

Me enviaron al hospital Calderón Guardia para una biopsia, la cual resultó que efectivamente tenía en algunas muestras células cancerígenas. Me operaron en mayo del año siguiente 2014.

Al confirmarse un cáncer de Próstata ¿qué pensó?

No me sentí mal a profundidad, porque había posibilidad de la cirugía y me lo quitaran, digamos que el impacto no fue tan fuerte, aunque claro que lo tuve.

“Hice una valoración de la vida comencé a observar la vida de una forma más espiritual, pero no fue algo radical. Me sentí eso sí cerca de Dios”.

¿Cómo fue el proceso de tratamiento y recuperación, cuánto tardó?

Este fue proceso de tratamiento y recuperación fue complicado. Yo digo que cuando entre al hospital no estaba mal. No me sentía impotente sexualmente ni con dificultades de orinar o dolor, ni esos síntomas fuertes. Cuando salí estaba mal: me dolía enormemente orinar o dar del cuerpo. Tenía la sonda puesta en la uretra. Me recuperé de esa operación en casi un año.

¿Qué representa ser un sobreviviente de cáncer?

Ser sobreviviente es haber pasado por una experiencia difícil, complicada, que solamente el que la vive la puede decir. He sido muy sano, este ha sido mi único quebranto de salud. Me abrió los ojos para vivir, alimentarme mejor, disfrutar la vida, disfrutar más, enfocar mi vida más en lo espiritual y más valiosas a largo plazo. Valorar una gran cantidad de cosas.

Un enemigo silencioso

El antígeno prostático es una prueba en sangre que mide esta proteína producida por las células de la próstata. Ayudar a detectar y hacerle seguimiento al cáncer de próstata.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomienda hablar con el médico acerca de su riesgo personal de cáncer de próstata, con base en el estado de salud general, su edad y su herencia familia para saber a qué edad necesita exámenes de detección.

“Un diagnóstico a tiempo y una intervención oportuna puede salvar la vida, evitar que el cáncer avance y no haya por ejemplo metástasis. La operación en el paciente le va a dar una mejor vida”, aseguró el doctor Andrés Arley Vargas.

La importancia de un control oportuno es destacada por don Abel Vargas, quien asegura es necesario tener una buena salud preventiva.

“Mi consejo es que no tengan miedo de hacerse los controles del antígenos prostático y si continua un ultrasonido, y si sigue hacerse el tacto rectal, no es nada de otro mundo. Es mucho mejor los controles de prevención que padecer un cáncer. En edad avanzada cuesta que lo operen y la recuperación de la persona es más difícil. Tengo dos amigos muy cercanos que ya murieron por problema de cáncer de próstata”, finalizó.

Si usted tiene alguno de los siguientes síntomas, consulte a su médico de inmediato:

Dificultad para comenzar a orinar.

Flujo de orina débil o interrumpido.

Micción frecuente, especialmente por la noche.

Dificultad para vaciar la vejiga por completo.

Dolor o ardor al orinar.

Sangre en la orina o el semen.

Dolor persistente en la espalda, las caderas o la pelvis.

Dolor al eyacular.