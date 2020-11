Cantante nacional, Carolina Paniagua vive proceso de recuperación después de un preinfarto y derrame cerebrovascular

Paniagua es voz de la banda nacional Taboga Band desde hace 13 años.

La ramonense compara su experiencia de vida con la del Ave Fénix.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS | La artista ramonense de 33 años sufrió un preinfarto y un derrame cerebrovascular a finales de agosto, mismo que avanzó a un derrame cerebrovascular el 02 de setiembre.

La cantante nacional vive una experiencia muy complicada con su estado de salud, desde el 2 de septiembre debido al derrame cerebrovascular vascular perdió el movimiento de la boca, el brazo derecho y la pierna de ese mismo lado.

Sin embargo, ella asegura no darse por vencida, Carolina ha estado luchando para salir adelante y recuperar su vida normal. Ella compara esta experiencia de vida con el ave fénix que renace de sus propias cenizas después de haber sido consumido por las llamas.

“Sufrí un derrame cerebral con hemiparesia parálisis de todo el lado derecho en un mes estuve cuatro veces en el hospital y pasé 10 días internada en la Unidad de Ictus del Calderón en neurología. Entre las principales secuelas que tengo son el habla y tengo una hemiparesia de todo el lado derecho.





La artista no ha dejado de orar, y agradece a Dios porque según le han dicho los médicos no hay que operar.

Además de desarrollarse en el área de entretenimiento, Carolina estudió Terapia de Lenguaje, conocimientos que han sido de gran ayuda y debido a la situación ahora debe aplicar en ella misma.

En la parte de terapia física desde que me dio la parálisis facial me vienen a tratar a la casa y la recuperación ha sido más rápida, me han dado terapia psicológica también. Al principio quede totalmente paralizada, no hablaba, no caminaba, no hacía nada.

Para caminar, Carolina usa bastón o se mueve con la ayuda de su hermana. Asegura que la movilidad ha mejorado con terapia, y confía en Dios de que todo va a salir bien. “Por dicha es de movilidad y no cognitivo”, dice la cantante.

Con respecto a su carrera artística, en agosto, Carolina grabó una canción como solista dedicada a sus papás llamada “Serenata para mamá”, un homenaje a sus padres que ya murieron posteriormente también lanzó su sencillo “Brindis”.

De momento, su estado de salud no compromete directamente la posibilidad de volver a cantar, sin embargo, Carolina comenta que solo con el tiempo y la terapia va a saber si podrá volver a los escenarios.

“En mi silencio alabo a Dios cantando, aunque no se escuche, pero si me ilusiona mucho volver, no solo a cantar, sino también a la conducción del programa que se llama Tips al Aire, de momento tuve que buscar quién lo presentará, pero mi idea de volver más fuerte”





La ramonense es un ejemplo de lucha y de confianza en Dios, a pesar de esta lamentable situación, se reconoce como una luchadora que día a día busca estar mejor y ve esto como una señal de Dios, para pausar un poco su vida y vivir mejor sin tantas preocupaciones.

“El que me conoce sabe lo que soy, yo me siento como el ave fénix, obvio que dependo de la misericordia de Dios, pero yo me exijo para estar mejor y para que otra vez me vean firme. Siento que ha sido como un estate quieto, que Dios me dio para que viva mejor y sin tantas preocupaciones”

La integrante de Taboga había sido operada de la columna por un tumor, también sufre de hipertensión, actualmente le realizan varios estudios médicos para determinar el origen de lo que le sucedió.

Según Carolina ella tiene un ángel, que su hermana mayor, quién ha estado a cargo de ella estos meses. “Ella pidió un permiso de trabajo y dejó a su hijo en San Ramón para venir a mi casa al en Los Yoses a cuidarme”.

La artista ha reflexionado con respecto a su estado de salud y cree que: “Dios da la fuerza del búfalo a sus hijos y me convierte en un ave fénix para volar después de haber tocado fondo quiero volver todavía más fuerte”.