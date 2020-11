Del grupo en Telegram y otros males

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

OPINIÓN. En tiempos donde internet se ha convertido en una herramienta básica y necesaria para absolutamente todo, los delitos también afloran. Una serie de publicaciones que pronto se convirtieron en tendencia, nos estrellaron de frente con un grupo en Telegram del que forman parte 3.000 “enfermazos”.

Las denuncias, principalmente de mujeres que no dudaron en dejar en evidencia a decenas de implicados, llamaron la atención de los medios; con ello, la ola virtual se transformó en noticia. Uno de los primeros entes gubernamentales en alzar la voz, fue el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU). Mismo que solicitó la intervención del Organismo de Investigación Judicial.

Que sirva la discusión de este tema para generar conciencia sobre las múltiples formas de violencia a las que están expuestas las mujeres. Irónicamente, el 25 de noviembre anterior se conmemoró el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Durante la fecha, trascendió que de las 61 muertes violentas registradas (hasta el 26 de octubre), 11 corresponden a femicidios. Sería conveniente poner sobre la mesa los diferentes tipos de ciberacoso, ahí hay mucho por hacer.

El 25 de noviembre también nos sorprendió con la muerte de Diego Armando Maradona, figura mundial del fútbol, que en los mejores años de su carrera nos regaló momentos inolvidables y propios de un hombre con talento nato para jugar con el balón. De igual manera, se habló de sus pecados fuera de las canchas.

Esos que el ídolo admitió en entrevistas y que bien se pueden resumir en una famosa frase pronunciada en su partido de despedida durante el 2001, en la Bombonera, con recinto lleno y miles siguiendo la transmisión de televisión en el mundo: “Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

Pasando ahora a temas más livianos, pero siempre alrededor de un balón, finalmente quedó definido el campeonato de fútbol femenino en Costa Rica. “Ninguno pudo con ellas”, las chicas del Club Sport Herediano consiguieron su primer título, tras un empate en Tibás. Por el contrario, el representativo masculino pasó directo a la historia, tras perder en el Estadio Nacional contra el Real Estelí de Nicaragua, en la Liga Concacaf. Los vecinos del norte se verán ahora las caras con la Liga Deportiva Alajuelense que superó al San Francisco de Panamá.

Las ventas correspondientes al Black Friday, Black Weekend, Black Month, o como sea que el correspondiente comercio le haya llamado, tibiamente aumentaron. El último mes de este 2020 se asomará el próximo martes, después de feriado en lunes, como parte de la trasladada celebración del Día de la abolición del Ejército. De aquel mal que nos aqueja en todo el mundo, mejor ni hablemos esta vez. Simplemente recordemos tener presentes las recomendaciones sanitarias.

