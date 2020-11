ECOLTURA una empresa familiar que busca sostenibilidad ambiental en cada uno de sus procesos

Emprendimiento zarcereño ofrece queso palmito, natilla, yogurt y vegetales orgánicos.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

EMPRENDIMIENTO | Zarcero es uno de esos pueblos especiales que todo tico visita aunque sea una vez en su vida, y es que su particular parque, su clima fresco y sus verdes paisajes siempre serán dignos de admirar.

Sin olvidar que, como buenos ticos no podemos visitar este cantón alajuelense sin traernos una pelota del delicioso queso palmito para nuestro hogar.

Este tradicional y delicioso queso, es también, el producto estrella de Ecoltura, un emprendimiento con sede en Zarcero que es desarrollado por tres hermanos con edades entre los 26 y 27 años.

Jose David Sandoval, Roberto Carlos Castro y Luis Felipe Castro han fusionado la herencia de su padre, las tradiciones zarcereñas, su dosis de juventud, y sus diferentes cualidades para darle un giro novedoso a sus productos, y poner en marcha un emprendimiento con rasgos muy interesantes orientados a la sostenibilidad ambiental.

“La empresa nace bajo la necesidad de querer darle un poco más de forma al negocio de mi papá, que inicialmente era vender queso.

Quisimos diversificarlo, empezamos a incursionar incluyendo sabores diferentes de queso palmito y, además, por medio del negocio de mi mamá que era la hidroponía tener un invernadero, pero con un enfoque orgánico, dándonos también la posibilidad de conocer un poco más del tema de control de desechos”, comenta José David, uno de los tres hermanos.

Su nombre Ecoltura viene de dos de sus principales ideales, “Eco” relacionado a la idea de crear una sostenibilidad y producir conscientemente, y la parte cultural porque consideran que su marca más que vender, debe educar.

“Estamos muy contentos porque nos sentimos muy identificados y comprometidos con los enfoques que tiene Ecoltura”, agregó.

Es fácil preguntarse cómo es la dinámica de trabajo de tres hermanos que tan jóvenes logran llevar a cabo todo el trabajo que requiere una finca, el cuido de animales, la producción de productos lácteos, una línea de vegetales orgánicos y además su comercialización.

“Todo empieza desde que nos preguntamos con qué nos sentimos más a fin cada uno, en qué campos nos gusta más estar y en dónde nos desenvolvemos mejor, cuando decidimos esto, delegamos las tareas de cada uno”.

Luis Felipe es el que tiene afinidad con la parte de producción, él se encarga de mejorar la calidad del producto, hasta lograr la alta calidad que tienen actualmente.

Por su parte, Roberto se encarga del mejoramiento de la raza del ganado, su cuido y el de los repastos, además de mejorar la parte sostenible del mismo entorno.

José David es el encargado de la comercialización, distribución y mercadeo, en sus manos está encontrar ese mercado apto para sus productos.

Ecoltura cuenta con dos colaboradores en el invernadero de vegetales orgánicos, otra persona que se encarga de las redes sociales y un colaborador en la finca que se encarga de la parte práctica como ordeñar el ganado, cortar pasto, entre otras tareas.

Pero ¿qué hace especial a este queso palmito en comparación con otros del mercado? El queso de Ecoltura es elaborado de manera 100% artesanal, así mantiene gran cantidad de grasa, y no se descrema lo que aumenta el sabor y la calidad del producto. Además, el queso no se acidifica, si no que se madura, y sus diferentes sabores hace que se vuelva un excelente acompañamiento en múltiples recetas.





La natilla también se trabaja de manera artesanal, se saca del exceso de la leche que se hace en el recipiente donde se almacena.

Con respecto al yogurt, se elabora de leche de vaca y leche de cabra, es diferente por su contextura, es totalmente espeso por lo que es necesario comerlo con cuchara. Es griego y tiene alrededor de un 14% de proteína.

“Desarrollamos también la parte orgánica, en este tema le damos un tratamiento especial a la tierra, tenemos gran interés en terminar los procesos, convirtiendo los desechos en un abono para otro producto. Es lo que también le da un valor agregado a Ecoltura, que no solo llega un excelente producto a su casa, sino que también el consumidor puede tener certeza de que está producido bajo una dinámica consciente con el ambiente”, explica Sandoval.

La iniciativa de entregar el yogurt en envase de vidrio fue una de las primeras ideas que tuvieron los hermanos para ir buscando una armonía con el ambiente, sin embargo, no es de las más fuertes. Para ellos la principal iniciativa para mantener ese equilibrio, es lograr producir el queso con un 100% de control de desechos.

“En el proceso del queso nosotros utilizamos gas para hervir el agua y podemos obtener ese gas mediante un proceso de extracción del metano de la boñiga de las vacas, con lo que estaríamos ayudando directamente a evitar el efecto invernadero en el ambiente y sacándole mayor provecho a ese desecho. Esa es una de las metas.

La otra iniciativa que estamos trabajando es evitar mandar a los repastos o al ambiente la boñiga, por el contrario, convertirla en abonos para la finca, para el mismo pasto, y por supuesto para los productos orgánicos”.

Ecoltura cuenta con quesos palmito en diferentes variaciones: tradicional, pesto, albahaca, chile jalapeño, y chile morrón. Yogurt griego de leche de vaca y de leche de cabra en diferentes sabores (mora, fresa, piña, guayaba y maracuyá).

“La guayaba y la fresa la producimos nosotros mismos, la mora y el maracuyá la produce un socio comercial de San Ramón, completamente orgánicas. Nos interesa que la materia prima que utilizamos venga de una producción consciente también, y así aprovechamos para apoyar a otros emprendedores de la zona”.

Su principal línea de venta está en Zarcero, pero como parte de su crecimiento han llegado a más zonas del país. En Heredia su producto está posicionado en alrededor de ocho locales con más y otras posibilidades de expansión, en San Ramón tienen seis, y se han enfocado en la búsqueda de mercados orgánicos que les ha llamado la atención la filosofía de Ecoltura y la calidad del producto. Además, hacen entregas en toda la zona de Occidente.

“Nuestra meta no es llegar a producir grandes cantidades de queso para moverlo de manera masiva, si no, quizá buscar un mercado más gourmet y más consciente acerca de lo que está consumiendo”.

Usted puede conocer más de este proyecto, apoyar a estos jóvenes y adquirir sus productos a través de sus redes sociales como Ecoltura en Facebook e Instagram, o bien, hacer sus pedidos para su casa o negocia al número de teléfono 7196-9870.