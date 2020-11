Erwen Masís pide avanzar con proyectos dinamizadores de la economía

Además, lamentó que el presidente Alvarado descartara legislación relacionada a la explotación de oro (Crucitas).

SAN JOSÉ. En sesión del plenario la tarde de este jueves, el diputado alajuelense Erwen Masís (PUSC) solicitó acelerar algunos proyectos de ley que considera importantes para dinamizar la economía.

“Ya es suficiente de diagnósticos, tenemos que preocuparnos por generar proyectos de ley que son motores de la economía. Esos que mueven sectores, son absolutamente indispensables”, acotó el legislador.

Entre las iniciativas mencionadas: Ley para la promoción y regulación de fuentes renovables (avanzó ayer en Comisión de Agropecuarios); ley de patrocinio al deporte por parte de empresas comercializadoras de bebidas alcohólicas, legislación para el sector atunero, proyecto del cáñamo y el cannabis.

“Hoy, con mucha tristeza, lo digo porque me parece un error; escuché al presidente mencionar que los proyecto de oro (Crucitas) no van. Me parece que es un error, porque el daño ambiental ya está. Mal haríamos en no aprovechar esa riqueza que tiene el país. No lo veo pertinente porque no existen otras opciones”, afirmó Masís.

#ComisiónSeguridadNarcotráfico

Dictaminamos afirmativamente el exp Nº 21.448: 'Ley para el fortalecimiento, coordinación y planificación del resguardo fronterizo'. Esta iniciativa de @GustavoVialesCR busca darle herramientas a las instituciones que atienden el control fronterizo. pic.twitter.com/nOjl7JLQxc — Zoila Rosa Volio (@zoilarosavolio) November 5, 2020

Otros temas:

Se dispensó de trámites el Exp. 22153, Ley de Patentes de la Municipalidad de Río Cuarto.

Un funcionario de nuestro Despacho, con el que tuvimos contacto, resultó como positivo de Covid-19, por lo que en atención a las medidas sanitarias dadas por las autoridades, iniciaremos el proceso de aislamiento preventivo. 1/2 — María Vita Monge (@VitaMonge) November 5, 2020

Diputados acordaron citar a comparecencia a la Ministra de Educación, Guiselle Cruz. Inquieta la deserción estudiantil y quieren conocer cuál es el plan para el próximo año.

Se rechazó una moción para interpelar al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto y solicitar explicaciones acerca de los acontecimientos en las manifestaciones de los últimos días en el país.

Costa Rica no puede si no que debe ser un país más competitivo, es por esto que presenté 2 proyectos de ley, el 22.279 que incorpora la homologación de registros sanitarios de agroquímicos…(abro hilo) — karine Nino (@karinenino) November 5, 2020