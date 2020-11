Hoy se inaugura Festival Nacional de las Artes en formato virtual

Evento se realizará del 06 al 15 de noviembre.

500 artistas participaran en esta edición.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) inaugurará este viernes el XIII Festival Nacional de las Artes, a partir de las 7:30 p.m. en su sede en Barva de Heredia y se transmitirá en el Facebook Festival de las Artes Costa Rica.

En la inauguración estarán presentes Jorge Acuña, alcalde de Barva y Sylvie Durán, ministra de Cultura y Juventud, quienes realizarán un reconocimiento a Hugo Valverde, músico de Barva, y Virginia Montero, portadora de tradición.

Los interesados podrán disfrutar del festival de manera virtual. El lema de esta edición es “La ventana a lo nuestro” y contará con la participación de 500 artistas de áreas como música, danza, teatro, artes visuales, mascaradas, cimarronas, audiovisuales, entre otras.

“Barva es un referente histórico con manifestaciones propias que su comunidad vive con pasión y orgullo. Por eso, hoy, aunque no podamos reunirnos presencialmente, como espacio de encuentro, un festival es una escuela de convivencia, de reconocimiento y sensibilidad que nos conecta con la riqueza cultural, con nuestra gente, nuestros portadores y artistas, nuestra memoria y lo que nos hace sentirnos comunidad”, comentó Sylvie Durán, ministra de Cultura y Juventud, quien aseguró que la realización virtual del evento ha sido un gran reto.

La agenda de actividades consta de alrededor de 85 presentaciones y se transmitirá en bloques.

De 9 a.m. a 11 a.m., se transmitirá la “Ventana de Cine Infantil”. En horarios que varían entre las 9 a.m. y 2 p.m., se transmitirá la “Ventana Infantil”, con una oferta de espectáculos artísticos. La programación general se podrá disfrutar entre las 6 p.m. y las 9 p.m.

Los horarios de cada espectáculo varían según cada día de programación e incluyen obras que abordan temas relacionados con aspectos familiares, culturales y psicológicos; además, empoderamiento de la mujer, inclusión y clásicos de la lectura costarricense.

Para conocer en detalle la programación, puede visitar este enlace.