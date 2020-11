Inspirada en Soul Greeicy interpretará su versión de “Así es la vida” para Disney

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS | La cantante y actriz colombiana Greeicy fue invitada por Disney a realizar un video musical de la canción “Así es la vida” inspirada en SOUL, la nueva película de Disney y Pixar disponible exclusivamente en Disney+ a partir del 25 de diciembre de 2020.

“Así es la vida” es la versión en español de “That´s Life”, la célebre canción interpretada por renombrados artistas. El video musical de “Así es la vida” protagonizado por Greeicy e inspirado en SOUL estará disponible muy pronto exclusivamente en el canal de Disney Music LA Vevo en YouTube.

“Mi pasión por la música me inspiró a aceptar la increíble propuesta de realizar mi propia versión del clásico “Así es la vida” para SOUL. Estoy muy emocionada de reflejar con mi propia voz el gran mensaje que busca transmitir la película: continuar siempre con nuestros sueños y pasiones a pesar de los obstáculos, entender que la vida es una montaña rusa y que estar abajo es simplemente un impulso para saltar con más fuerza y, sobretodo, hacer a diario esas cosas que tanto nos llenan. Todo el proceso fue maravilloso y el resultado es tan hermoso como lo imaginé”.

-Greeicy

Oriunda de Cali, Colombia, Greeicy inició su carrera en la música con tan solo 13 años, con su participación en el reality show Factor Xs 2007. Realizó múltiples trabajos en televisión y en el 2017 debutó como cantante solista con el lanzamiento de su primer sencillo. Luego de años de éxitos musicales, la cantante y actriz con más de 16 millones de seguidores en sus redes sociales, fue nominada a los premios Latin Grammy en el 2019 como “Mejor nuevo artista” y a los Premios Juventud en la categoría “Del reality al stage” y ganadora de los Premios Heat por “Mejor colaboración” en 2019.

SINOPSIS OFICIAL SOUL:

¿Qué es aquello que te hace único? Este diciembre SOUL, la nueva película de Pixar Animation Studios, presenta a Joe Gardner (voz en inglés de Jamie Foxx), un profesor de música de una escuela secundaria que logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero un pequeño traspié lo lleva de las calles de la ciudad de Nueva York a El Gran Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen su personalidad, carácter e intereses antes de ir a la Tierra.

Decidido a regresar a su vida, Joe se alía con un alma adelantada, 22 (voz en inglés de Tina Fey), quien nunca entendió cuál es el atractivo de la experiencia humana. Mientras Joe intenta desesperadamente mostrarle a 22 las cosas maravillosas de la vida, puede que descubra las respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales de la vida.

Dirigida por el ganador de un premio Óscar® Pete Docter (INTENSAMENTE, UP: UNA AVENTURA DE ALTURA), co-dirigida por Kemp Powers (One Night in Miami) y producida por la nominada a los premios Óscar® Dana Murray, p.g.a. (cortometraje de Pixar LOU), la película de Disney y Pixar SOUL estará disponible a partir del 25 de diciembre para toda Latinoamérica solo en Disney+.