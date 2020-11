Jhay Cortez debuta su más reciente sencillo y video “KOBE EN LA”

Su colaboración con Bad Bunny “DÁKITI” es #1 en el chart global top 200 de Spotify y es la primera canción en español en debutar dentro del top 10 en el hot 100 de Billboard.

La canción habla del enorme orgullo que Jhay siente por su meteórica carrera y rotundo éxito, y lo que esto significa para él no solo como artista, sino también lo que representa como puertorriqueño.

De la misma manera que el nombre de Kobe tiene un gran significado para la ciudad de Los Ángeles, Jhay comparte su éxito con el lugar que lo vio nacer, dándole un puesto icónico en su historia y convirtiéndolo en parte del ADN de Puerto Rico.

Junto con el video, este tema no se parece a nada de lo que estamos acostumbrados dentro del mundo de la música latina. Verdaderamente experimental, “Kobe en LA” demuestra que Jhay no es solo un artista, sino también un visionario innovador – que innova no sólo con sonidos, pero también con visuales psicodélicos y ardientes como ningún otro.

Escrita por Jhay Cortez y producida por M. de la Cruz, Tainy y Masis quienes trajeron su talento al sencillo, “Kobe en LA” es una oda a todo lo que ha logrado como artista y a su posición frente a sus colegas.

El tema cuenta con una duración total de seis minutos – algo sin precedente dentro de este género – por lo que, una vez más, Jhay solidifica su posición como un visionario, constantemente desafiando las normas y traspasando los límites. Es una experiencia acompañada su versión extendida “Kobe En LA 2.0”.

La canción viene acompañada por el estreno del video musical, el cual fue filmado en Miami y dirigido por Fernando Lugo. Partiendo de temáticas convencionales que hemos visto en otros videos de Jhay y artistas del género, este video asume una estética visual completamente diferente, donde se exhiben nuevas reglas del juego y elementos artísticos que demuestran el gran atractivo de Jhay, quien deja en claro su poder musical e influencia.

Este nuevo sencillo llega tan solo a una semana del lanzamiento de su colaboración con Bad Bunny, “Dákiti”, canción que ocupa la posición #1 en la lista global Top 200 de Spotify, además de ser la primera canción en español en debutar dentro del Top 10 del Billboard Hot 100. En sólo cuatro días desde su lanzamiento, el video generó más de 80 millones de visitas en YouTube y más de 70 millones de reproducciones en Spotify. El último sencillo de Jhay, “Dime a Ve”, que lanzó en julio, se convirtió en la sensación instantánea del verano, alcanzando más de 20 millones de visitas en YouTube en menos de un mes.

Con más de 3.5 billones de reproducciones combinadas, además de certificaciones diamante y multi platino alrededor del mundo, Jhay Cortez está cambiando el futuro de la música latina llevándola al público general. El ganador al GRAMMY ha tenido un éxito extraordinario este año, con dos nominaciones al Latin GRAMMY en las categorías de “Mejor Canción Rap / Hip Hop” con el tema “MEDUSA” junto a J Balvin y Anuel AA, al igual que “Mejor Canción Urbana” por su colaboración con Anuel AA, Tainy y Ozuna en “ADICTO”.