La violencia contra la mujer se respira en todos los gremios de la sociedad

Carlos Jarquín| Escritor y poeta

Muchos hombres no aprecian la existencia del perfumado primor femenino, provocarle torrenciales lágrimas a una mujer es irrespetar acentuadamente la sagrada y divina creación del universo, es alarmante las circunstancias que viven muchas mujeres. Mujer, nunca calles los abusos de la calle, no debes permitir la violencia cuando tú callas los abusos, estás alimentando el poder del agresor, sea quien sea tu deber es denunciar lo trágico que estás viviendo. Las mujeres son la exquisita fragancia de nuestra respiración, la presencia de ellas, es lo que le da sentido maravilloso a nuestro mundo, el mar de felicidad e inspiración que ellas desbordan no tiene comparación, no hay razones para darles maltrato, sí, motivo para hacerlas vivir lo dulce del mundo terrenal. Lastimar a una mujer físicamente o verbalmente es lo más incoherente que un hombre puede hacer.

¿Quiénes protagonizan la violencia contra la mujer?

La violencia, respira en todo los gremios de la sociedad, gran cantidad de jefes son destacados autores de violencia, muchos políticos y religiosos también dicen presentes, pero donde reina más la violencia es en el hogar y cuantiosos padrastros protagonizan los abusos sexuales, “miles de mujeres en todo el mundo son víctimas de la violencia de género, la cual puede ser psicológica, física, verbal, económica, patrimonial y feminicida; ésta última tiene el fatal desenlace de la muerte violenta de las mujeres. El feminicidio, es la expresión más brutal en la escalada de violencia en contra de la mujer”.

Mujer tú que estás sufriendo con tu pareja, no sigas sufriendo más, es hora de que esa relación tenga punto final, no mereces vivir en un mundo de apariencia, tú eres merecedora de la excelsa maravilla que brilla en el universo, no desperdicies el encanto de tu vida, al lado de alguien que te ignora, no le des vuelo a ese rechazo, es hora de pausar toda esa tristeza acumulada en tu corazón provocada por alguien que no tiene sentimientos. Decide hoy a ser feliz, hoy es el día que debes despertar, no sigas viviendo con una fiera, mejor déjate amar de ese alguien que ha nacido para demostrarte lo excepcional de vivir. Ni un minuto más debes seguir de luto, tú eres un ángel y los ángeles conviven con los ángeles. Has vivido en la tristeza porque lo has permitido, eres libre de vivir, como quieras y con quien quieras, no sigas compartiendo tu vida con ese ser que te provoca dolor.

Coincido con el escritor costarricense, Osvaldo Corrales Jiménez: “Cuesta entender cómo hay hombres misóginos, no entienden el valor de ellas, y aunque algunas cometan errores como la infidelidad, eso no es razón para destruirlas ni en lo emocional, ni en lo físico. Total, si una mujer nos falla pues lo mejor es alejarse para cortar por lo sano”. Parejas; si ya no sienten amor hablen con mucha honestidad, tengan el valor y libertad de continuar sus vidas sin restricciones, no provoquen llantos. Si el amor que sentían ha oscurecido lo ideal es que se separen cordialmente.

Escritor y poeta