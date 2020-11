Lo que necesita saber para sus compras en viernes negro

Analista financiero ofrecerá taller virtual sobre manejo de finanzas.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

Lo primero que debe saber antes de comprar algún artículo en viernes negro es que, probablemente, usted no lo necesita.

Así lo aseguró el asesor financiero, Roberto Olivas. “Usted ve un 40% de descuento y su cerebro se ve estimulado y cree que debe aprovecharlo y, en realidad, no se ahorra un 40% sino que gasta un 60% que no iba a gastar inicialmente”.

“Si usted no necesita nada, no vaya a las tiendas porque es muy probable que gaste dinero en cosas innecesarias”, agregó.

En caso de que usted sí necesite comprar algún artículo y está a la espera de promociones, “mi recomendación es que monitoreen los precios de los artículos antes del viernes negro”, explicó Olivas, ya que “muchos comercios pueden subir los precios de algunos artículos unas semanas antes para dar la impresión de que dan un descuento”.

Otro consejo es preguntarse qué pasaría en los próximos cuatro meses si no compra ese artículo. Si es para adquirir uno zapatos, pero usted tiene un par en buen estado, entonces no va a pasar nada porque usted no necesita unos nuevos.

“Si ve un artículo en promoción y le gusta, no lo compre todavía. Espere unos días y vuelva a la tienda para confirmar si lo necesita”, dijo Olivas.

¿Cuál es la diferencia entre “lo quiero” y “lo necesito”?

Puede que la respuesta a esta pregunta sea muy obvia, pero a veces las técnicas de mercadeo nos engañan para creer que necesitamos algo cuando no es cierto. La clave para saber la diferencia es si la calidad de vida se verá afectada al no tener ese artículo.

Olivas fue enfático en la importancia de tener un presupuesto, de esta manera usted podrá saber si es algo que quiere o necesita. “El objetivo de planificar es ahorrar e invertir para comprar esas cosas que necesita y que son más costosas”, comentó Olivas.

Si usted necesita ayuda con su dinero, Olivas ofrecerá el sábado 28 y domingo 29 de noviembre un taller virtual sobre manejo de finanzas personales. Tiene un costo de $50 y las inscripciones pueden hacerse mediante un mensaje de Whatsapp al teléfono 8310-3517 o en el Facebook Hablemos de Finanzas Personales.

¿Y si uso tarjetas de crédito o créditos 0% interés?

La clave para utilizar la tarjeta de crédito es entender que “no es una extensión de mi salario. Si estoy financiando con tarjeta de crédito es una de las maneras más caras”, explicó Olivas.

Por eso, es importante entender qué es la fecha de corte, la fecha de pago y el pago mínimo. Olivas dijo que “el pago mínimo es como si la casa se estuviera quemando y yo esté con un vaso de agua para apagarlo”.

Todas las tarjetas de crédito funcionan con una fecha de corte y una fecha límite de pago. La fecha de corte es el día para iniciar el cobro de las compras que se hicieron en el último mes.

La fecha límite de pago es la fecha en la que la persona debería pagar, aunque sea el monto mínimo. De no hacerlo en esa fecha, el banco comenzará a cobrar intereses.

Con respecto a las opciones de créditos con 0% de interés por algunos meses, “hay que tener cuidado. Lo bueno es que me permite comprar cosas sin pagar intereses y extender esos pagos por unos meses. Lo malo es que al ver esa ventaja me endeudo, aunque sea sin interés, y cuando me doy cuenta mi capacidad de ahorro se ve limitada durante muchos meses. Si usted se atrasa con el pago, ya no es un crédito sin interés sino un crédito de 24 meses y con tasas que han llegado al 50%”, concluyó Olivas.

Roberto Olivas, asesor financiero. Foto cortesía.