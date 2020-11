Los Tigres del Norte ganadores del Latin Grammy 2020 gracias a su álbum “Los Tigres del Norte at Folsom Prison”

Los Tigres del Norte, ganadores en la categoría de “Mejor álbum de música Norteña” en la 21 entrega de Latin Grammy.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

ESPECTÁCULOS | En una edición especial de los Latin Grammy 2020, un evento muy diferente a los anteriores, el glamur, la música y fiesta se dejó sentir a través de la pantalla chica, en la que los principales exponentes de la música latina en general se dieron cita “a distancia” para participar en este magno evento, en el que ‘Los Jefes de Jefes’ se coronaron como ganadores en tan importante categoría.

Los Tigres del Norte, se llevaron a casa la presea gracias a su álbum “Los Tigres del Norte at Folsom Prison”, uno de los proyectos más significativos en la carrera de la agrupación ya que fue grabado dentro de la icónica prisión californiana de Folsom, lugar en donde cinco décadas atrás, realizó un concierto el cantante Johnny Cash, un acto que sólo Los Tigres del Norte fueron elegidos a realizar nuevamente dentro de sus paredes y muros de seguridad.

Los Tigres del Norte, toda una institución de la música regional mexicana en general, mostraron su felicidad y agradecimiento por el apoyo no sólo a este álbum en particular por el que fueron premiados, sino al cariño y aplauso que han recibido a lo largo de más de cinco décadas, dedicando de manera especial este galardón a los prisioneros de Folsom, que de manera emotiva compartieron con ellos sus historias personales para la realización del álbum “Los Tigres del Norte at Folsom Prison”.