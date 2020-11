Recomendaciones para ordenar las finanzas este fin de año

Ahorrar entre un 10% y un 20% es clave para una buena salud financiera.

Josué Paniagua Arias | josue@elsodeoccidente.com

Este 2020 ha sido un año que ha afectado a todos y, sin duda, ha puesto a prueba las finanzas de las familias costarricenses.

Para que su dinero no se vaya volando, la recomendación de los expertos es contar con un presupuesto y así evitar la frase “la plata no alcanza”. La directora de depósitos e inversiones de Scotiabank, Mariela Alvarado, explica que “tener un buen salario, con dinero suficiente para gastar en muchas cosas, no asegura el éxito en las finanzas personales”.

Por eso, la experta hace énfasis en que no se trata de cuánto gana, sino de cómo se administra ese dinero. “Ordenar nuestros ingresos, gastos y deudas sí podría ayudarnos a liberarnos del estrés asociado al dinero. Lo importante es empezar cuanto antes”, agregó Alvarado.

Para tener una buena salud financiera, lo ideal es destinar entre un 10% y un 20% de los ingresos para ahorro o inversión. No obstante, si para la persona es imposible destinar este porcentaje, se recomienda empezar con montos más bajos.

El asesor financiero Roberto Olivas, de la página Hablemos de Finanzas, dice que para tener salud financiera es importante ahorrar antes de gastar. “La libertad financiera se logra, primero, con un fondo de emergencia que mínimo debe ser de $1000. Se ha demostrado que con monto se puede hacer frente al 90% de emergencias”, dijo.

Primer paso para un presupuesto

Las personas deben ser precavidas para no gastar más de lo que se percibe y así tener una buena salud financiera, pero ¿cómo ordenar las finanzas?

Olivas explica que si la persona hace las compras con tarjetas, debe revisar el estado de cuenta de los últimos tres meses y categorizar esos gastos para obtener el promedio. Así sabrá cuánto dinero utiliza en el supermercado, telefonía, alquiler, préstamos, servicios créditos, entre otros.

A partir de ese momento, sabrá en qué gasta su dinero. Entonces, se puede establecer lo que va a utilizar por mes y darle seguimiento a esos gastos.

Ahora bien, si todo lo compra en efectivo, lo ideal es guardar las facturas o utilizar apps que permiten dar seguimiento en tiempo real a los gastos.

El pago de un parqueo, el café de media tarde o el helado después del almuerzo pueden representar pequeños gastos que no se consideran en el presupuesto pero que, al final del día y a fin de mes, podrían ser egresos considerables y afectar la liquidez del consumidor.

Durante el mes de diciembre muchos costarricenses recibirán más dinero gracias al pago de aguinaldos, excedentes, ahorros navideños, bonos, y otros; la recomendación de los expertos es ser precavidos para no gastar más de lo que se percibe y, de esta manera, tener una buena salud financiera.

Mariela Alvarado, Scotiabank

Roberto Olivas, asesor financiero