Reporte del Clima de Negocios 27.11.2020

El Sol de Occidente es el medio de Comunicación regional más importante en la provincia de Alajuela, a pesar de que cuenta con un público diverso, es innegable que se ha construido a lo largo de los años, un estrecho lazo de compromiso y colaboración con el sector emprendedor. Es por eso por lo que para nosotros resulta pertinente la difusión de editoriales que orienten la opinión pública y ejerzan presión sobre los tomadores de decisiones hacia la construcción de un entorno provincial y nacional que favorezca el crecimiento de las empresas en Alajuela, así como el nacimiento de nuevos emprendimientos y la atracción de inversión en la región, entendiendo que la salud de los negocios es la salud de las personas en general, puesto que son estos los mejores generadores de empleo y riqueza y, por tanto, constituyen el camino más efectivo y veloz hacia el desarrollo. En tal sentido, presentamos la columna de opinión semanal “Reporte del Clima de Negocios”, a cargo de Johan Quesada Campos, graduado de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, especialista en ventas y emprendimiento digital; y líder de juventud a nivel provincial, nacional y centroamericano.

138 días para formalizar un negocio

Esta semana exponemos un dato sumamente importante para el clima de los negocios en Alajuela y en todo el país en general. Se trata del tiempo promedio que tarda una empresa para formalizarse en Costa Rica, el cual, según el reporte “Doing Business”, es de 138 días.

Este es el tiempo que requieren los emprendedores costarricenses en promedio para cumplir todos los trámites, requisitos, permisos, patentes y demás gestiones burocráticas que las diferentes entidades del gobierno central y gobiernos locales les solicitan. En este indicador particular, Costa Rica ocupa el lugar 144 del mundo, entre 190 economías analizadas, integrando el grupo de los países ubicados de media tabla hacia abajo.

Tomando en cuenta el resto de los indicadores que evalúa el ranking, Costa Rica también ocupa un puesto bastante mediocre, ubicado como la economía número 74 del mundo en cuanto a la facilidad para hacer negocios y con una tendencia a la baja.

Es decir, estamos entre los peores. El top 10 de este ranking lo ocupan Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Dinamarca, Corea, Estados Unidos, Georgia, Reino Unido, Noruega y Suecia, en ese orden.

Es particularmente preocupante que Costa Rica esté tan mal ubicado en el particular indicador que mide cuánto el gobierno le demanda en tiempo de trámites a un emprendedor para iniciar su negocio, puesto que esto genera una serie de efectos negativos como el hecho de que dificulta el éxito de los negocios emergentes, en especial de los pequeños y medianos que requieren producir en el corto plazo para poder sostenerse a flote. También empuja gran cantidad de micro y pequeños empresarios a la informalidad, restando posibilidades de crecimiento; desincentiva la generación de empleo, en vista de que los negocios no pueden hacer contrataciones formales si no se encuentran constituidos y también desincentiva la inversión extranjera, dado que las empresas prefieren otros territorios con mayor facilidad para establecer sus procesos productivos.

La solución pasa porque tanto desde el gobierno central como desde los gobiernos locales se generen esfuerzos en eliminar trámites no indispensables, simplificar trámites a través de procesos digitales, fusionar trámites para evitar el doble trabajo tanto del emprendedor como del funcionario público y aprobar moratorias de trámites como permisos o patentes que impiden el inicio de operaciones a un negocio emergente.

En un momento en que la economía pasa por una profunda crisis, más que nunca se requieren esfuerzos en esta dirección. Recordemos que 138 días es tiempo suficiente para que un negocio quiebre, incluso antes de haber nacido, y en estos tiempos, no estamos en condiciones de darnos el lujo de tirar a la basura ningún emprendimiento.