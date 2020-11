Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

OPINIÓN. “Si digo alguna burrada, me corrigen, yo no paso de periodista”. Bastaron 10 segundos para que el objetivo de una intervención presidencial ante las mesas de diálogo multisectorial, pasara a un segundo plano, cuando Carlos Alvarado se disponía a explicar temas económicos.

En tiempos donde nada se perdona, las palabras del primer mandatario se acumularon en su amplio repertorio “burrístico”. Y sí, ya se convirtieron en material invaluable para rutinas de stand up comedy, chiles del porcio y bullying para quienes nos dedicamos al oficio.

Aunque de nada valió la intencionada muestra de humildadestá, salir a rasgarse las vestiduras por el chascarrillo de Alvarado, es caer en terrenos del extremismo. Llevar esto a lo legal, es pasar directamente a un ridículo de proporciones mayúsculas. Recientemente, se hizo público un documento en el que un comunicador solicita al Colegio de Periodistas intervenir. ¡Hay que calmarse! esto apenas alcanza para un mal chiste.

La última semana estuvo acompañada de lluvias desencadenadas por el huracán Iota. Pese a las dificultades enfrentadas en distintos rincones del país, el golpe fuerte lo sufrieron en territorio insular de Colombia; Nicaragua, Honduras y El Salvador. También nos acompañaron movilizaciones de impacto menor, organizadas por Rescate Nacional, en días que el diálogo multisectorial transitaba su etapa final.

Reacciones de todo tipo, generó la presentación de dos propuesta de IVA, por parte de Elián Villegas, ministro de Hacienda. En Cuesta de Moras, la voz mayoritaria es la de “NO MÁS IMPUESTOS”. De cualquier manera, el tema quedó para el primer trimestre del 2021, a espera de estudio que debe presentar el Ejecutivo.

Para no perder la sana costumbre al cerrar esta columna, les recordamos que el virus culpable del caos generalizado de este 2020, ya tiene vacuna, pero todavía no está en nuestras manos. Lo que sí está a nuestro alcance es evitar mayores contagios ¡LÁVESE OTRA VEZ LAS MANOS Y USE BIEN LA MASCARILLA!