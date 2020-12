86 niños irán ahora en bici a sus escuelas

El ciclista olímpico Andrey Fonseca organizó la donación.

Josué Paniagua Arias | josue@elsoldeoccidente.com

Un grupo de niños del territorio indígena de Cabagra, en Buenos Aires de Puntarenas, recibieron 86 bicicletas para que puedan llegar más rápido a sus centros educativos el próximo año.

La idea de esta donación nació hace un año cuando el ciclista olímpico, Andrey Fonseca, se fue de viaje en con unos amigos por la zona de Buenos Aires.

En el camino, se toparon a niños que iban para la escuela. Algunos a pie y otros a caballo.

Fonseca vio la necesidad y pensó “en bici llegarán más rápido”. De ahí nació su idea de “a la escuela en bici”.

El Territorio Indígena de Cabagra es uno de los cuatro territorios indígenas bribris de Costa Rica. Se localiza en el cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas y colinda con el también Territorio Bribri Indígena Salitre.

“Las caminatas hacia la escuela ¡eran larguísimas! Algunos recorrían 4 kilómetros de distancia, y no solo eso, otros atravesaban bosque y riachuelos, me di cuenta en ese instante de la necesidad que tenían estos niños. Esto no podía seguir así, y me imagine verlos salir de sus casas a la escuela en bicicleta”, dijo Fonseca.

Juntos con sus amigos, Fonseca habló con altos mandos del Ministerio de Educación Pública, con los directores de las escuelas donde estudiaban los niños, buscó patrocinadores, hablaron con amigos creyendo fielmente en este proyecto.

Esta es la primera entrega que se realizará, debido a que el equipo de la fundación expuso su proyecto al Comité Olímpico Nacional y a la Comisión de Atletas Olimpicos de Costa Rica quienes presentaron el proyecto a la Asociación Mundial de Atletas Olimpicos (WOA por sus siglas en inglés) y fueron elegidos como una de las iniciativas beneficiarias del Programa Anual de Subvenciones WOA 2020, un fondo otorgado por la WOA a proyectos de bien social hacia la comunidad.

Fue así como el día esperado llegó la tarde del viernes 11 de diciembre del 2020, cuando en una caravana se transportaron 86 bicicletas a los centros educativos de Yuavin, Bikakla, Bajo los Mollejones y Cartago de Buenos Aires, donde se citó a los niños para entregarles una bici, casco e implementos de seguridad para que este 2021, cuando se inicien las clases, aquellos que caminaban 4 kilómetros para llegar a sus escuelas, puedan ir pedaleando en sus caballitos de acero.

“Como estamos en pandemia, se trabajó en conjunto con el Ministerio de Educación por lo que se citaron por familias con antelación y horas establecidas; llegaron con sus mascarillas y acompañados de alguno de sus padres, los recibieron los miembros de la Fundación “Yo Impulso” quienes les buscaban la bicicleta más adecuada para su altura y edad. Tenían que ver lo felices que se iban con su bici en mano, casco y accesorios”, agregó Fonseca.

Para la segunda fase ya se inició con la recolección de las bicicletas, implementos usados o nuevos y búsqueda de más patrocinadores para intentar hacer de este sueño que empezó en una tarde de entrenamiento, una realidad para estos niños.