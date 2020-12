Alumnos ramonenses de la Jorge Washington tendrán internet gracias a empresa privada

Aproximadamente 350 estudiantes de esta escuela no han logrado virtualizarse al 100%.

Educación. Con la llegada del Coronavirus al país, los cambios en nuestra rutina de vida se hicieron notar y no fue diferente en la educación, los niños y jóvenes fueron enviados a sus casas a seguir con el curso lectivo desde la virtualidad, sin embargo, no todos tienen las mismas condiciones y muchos no cuentan con las herramientas básicas para asistir a sus clases virtuales.

En San Ramón, cerca del 50% de la población estudiantil de la Escuela Jorge Washington poseen muy mala conexión de internet o del todo no tienen las posibilidades para estudiar desde sus casas por la ausencia de servicios de conectividad.

“Hemos estado en contacto con la dirección de Escuela Jorge Washington , en principio, para conocer la necesidad de la escuela, y me asombró que de 699 estudiantes que tiene la Jorge Washington, la directora me habla de un 50% aproximadamente que no han podido virtualizarse al 100%”, explica Ivannia Chinchilla, Gerente General de Rosado y Azul.

A raíz de esta necesidad, Rosado y Azul quién es Distribuidor Autorizado de Claro ha puesto en marcha un proyecto que tiene como principal objetivo dotar de internet a estudiantes de escuelas locales, iniciando con la población estudiantil de la Jorge Washington que estén en situación más desfavorable.

“Aunque nosotros como empresa queramos hacer un esfuerzo individual, pues no vamos a lograr mucho, estamos buscando crear sinergias y ver de qué forma otras empresas puedan sumarse al proyecto. La idea es que nosotros canalicemos la adquisición de estos servicios móviles de internet ilimitado para donarlos a la Escuela, y que la Escuela le dé el uso que considere oportuno”, agrega Chinchilla.

La empresa que quiera unirse a esta iniciativa podría adquirir a título empresarial, el plan que este dentro de sus posibilidades, por el plazo que desee (12 o 24 meses), posteriormente el servicio se le entregará al centro educativo y este lo donará a los niños en condición más desfavorable.

Los planes que Claro ofrece para este proyecto son muy accesibles y funcionan muy bien para las necesidades curriculares:

Turbonette móvil pro (Hasta 1Mb ilimitado) ₡8200

Turbonette móvil full (Hasta 2Mb ilimitado) ₡11.300

Turbonette móvil gold (Hasta 3Mb ilimitado) ₡13.050

Turbonette móvil platino (Hasta 4Mb ilimitado) ₡14.850

Según mencionó Chinchilla sería muy ambicioso creer que para el curso lectivo 2021 el 100% de los estudiantes de la Escuela estarán completamente virtualizados: “pero si logramos darle solución a la mitad de los estudiantes que tienen la necesidad de este recurso, ya nos sentiríamos satisfechos de poder iniciar así”.

Las empresas que estén interesadas en ser partícipes de esta valiosa iniciativa pueden buscar a Ivannia Chinchilla en la oficina central de Claro, costado sur de Perimercados en el centro de San Ramón y coordinar la adquisición del plan.